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烟花颱風增強為中颱！最新路徑北修 仍不排除登陸

烟花颱風將來襲！新北通盤檢視 科技防汛雙管齊下

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
水利局人員進行水門檢查。圖／新北市水利局提供
水利局人員進行水門檢查。圖／新北市水利局提供

烟花颱風」即將來襲，但確切路徑仍難掌握，新北市長侯友宜呼籲，民眾要做好防疫兼防颱，少出門並做好相關準備，市府已經做好相關監測及清淤工作；新北水利局也說，已召開颱風前整備會議，通盤檢視各水門及抽水站等地情況，並有智慧防災應變機制，能在第一時間掌握防汛資訊。

侯友宜指出，烟花颱風看起來逐漸往南偏移，預計在周四侵襲新北市，一定會帶來強風豪雨及淹水，尤其這是新北本季第一個颱風，請市民務必提高警覺，在防疫期間也兼顧防颱，不出門、做好防颱準備。

侯友宜強調，市府昨天已經舉行防災會議，要求各局處及區公所加強防颱準備、抽水機監測等，並實施溝渠、箱涵、下水道清淤工作，砂包管控亦備有足夠數量以供臨時搶險及區公所領取使用。

水利局也說，已於昨日召開颱風前整備會議，已全面通盤檢視水門及抽水站巡檢、分洪道檢查、移動式抽水機調度預佈、破堤施工案件檢查、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、自主防災社區維運、優先疏散弱勢、防汛備料清點及透水保水檢查等。

新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
水利局人員進行透水保水檢查。圖／新北市水利局提供
水利局人員進行透水保水檢查。圖／新北市水利局提供
水利局人員進行抽水機組檢查。圖／新北市水利局提供
水利局人員進行抽水機組檢查。圖／新北市水利局提供

烟花颱風 侯友宜

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