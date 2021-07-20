平溪東勢里夏季沒水用 賴品妤要求撥款改善

平溪區東勢里的簡易自來水設備二十年來未改善，管線老舊脆化，攔水堰更常被落葉土石堵住，夏季尤其少雨而沒水可用，今(20)日立委賴品妤會勘，將向中央單位盡快爭取撥款改善簡易自來水設備，未來也期盼利用伏流水供水的方式，解決夏季乾旱的問題。

東勢里長李明宏表示，近年氣候變遷，自103年開始每年夏季約有二、三十天會有缺水情況，里民除了得從外地買礦泉水回家外，甚至種植的農作物因缺乏灌溉只能任其枯萎，東勢里已是相當高齡化的社區，因為缺水情形，會導致人口外流更加嚴重，有心回家鄉打拚的年輕子弟，都會因為沒有水不敢來東勢里嘗試務農。

立委賴品妤表示，經東勢里長、平溪區公所建議，今天服務處召集中央地方相關機關辦理會勘，在東勢里北43線，沿路可見二十多年來管線老舊、脆化，加上近年氣候變遷相當嚴重，水源區目前幾乎都是乾涸的狀況，服務處會協助向中央單位盡快爭取撥款改善簡易自來水設備，未來也期盼利用伏流水供水的方式解決夏季乾旱的問題，會勘中也請新北市府盡快擬定計畫，服務處也會要求中央以最短時間核准，一勞永逸地改善當地多年來的用水問題。