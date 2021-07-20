瑞芳觀海亭成危樓要拆除 擬闢成救災道路

瑞芳區深澳漁港旁，早年施作了三層樓高的觀海亭供遊客賞景，因海風侵蝕及地震破壞，成為結構不穩、有掉落物的危樓，今(20)日瑞芳區公所辦理會勘，預計打掉涼亭，並根據深澳里辦公室的建議，就地開闢較寬道路，方便社區救災等緊急需求。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，深澳漁港旁的觀海亭因為去年的地震，產生結構不穩、有掉落物的危險，再加上漁會近年來舉辦水舞表演，夏季更有非常多遊客前來欣賞象鼻岩景致，一旦有民眾上到觀海亭將相當危險，因為如今已有海天步道可以賞景，很感謝瑞芳區公所辦理會勘決議拆除，保障遊客的安全。

瑞芳區長施玉祥表示，深澳里因為地形狹窄，居民道路大多不寬，一旦有緊急救災的狀況，大車將無法進入巷弄搶救，因此經深澳里長賴孟宏建議，這次觀海亭拆除後，希望能就地開闢六至八米寬的道路，今天的會勘有新北市府及新北市議員林裔綺服務處的參與，也希望近期能爭取到經費，給予民眾更安全的生活空間。