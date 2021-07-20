汐止活動中心樓梯間滲水 議員促抓漏避危險

汐止區福安、秀山、秀峰聯合活動中心在之前耐震補強工程完工後，現在又出現漏水問題，樓梯間滲水濕滑實在危險，所以，今(20)日市議員白珮茹現場會勘，要求抓漏並且儘快改善，讓疫情解封後，民眾到活動中心運動休閒，有更舒適的環境。

秀山里長說，只要下雨，活動中心樓梯間就會因為漏水，造成地面積一大灘的水，地面濕滑很危險，希望相關單位能夠協助改善，不然，下大雨樓梯就濕答答，活動中心漏水真的很不好，福安里長顏群宗也說，樓梯間有積水情形，今天會勘也在查原因，希望能夠趕快改善，因為漏水是一件很麻煩的事情。

市議員白珮茹表示，里長有反應活動中心的問題，希望可以協助找出積水點，今天看了兩個地方，一個是樓梯間電梯的出口處，還有活動中心後方也有一個積水點，因為，不知道怎麼會積水。

白珮茹指出，到現場實地勘查，有可能是頂樓的機電室漏水、也有可能是屋頂的管路漏出來，所以，公所初步會做一些處置，測試是不是排水點水管有破裂，也會做一些雨遮的改善，那在疫情期間活動中心就沒有開放使用，也希望開放之後能夠提供更好的休閒空間，所以，這兩天公所廠商就會針對積水點改善，讓這邊出入更安全，不然，積水點沒改善又靠近電梯間，也擔心會影響電梯功能使用。