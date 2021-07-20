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汐止穀倉重現水稻田 農會搶在颱風前採收

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區農會利用閒置穀倉前規劃了一畝水稻田，遇到颱風可能來襲，農會提前收割。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區農會利用閒置穀倉前規劃了一畝水稻田，遇到颱風可能來襲，農會提前收割。 圖／觀天下有線電視提供

今年三月，汐止農會利用閒置穀倉前的草坪空間，規劃了一畝水稻田，目前綠油油的稻田已經轉化為黃澄澄的稻穗，只是原本預計下個月採收，再辦理親子割稻體驗活動，不過，遇到颱風可能來襲，為避免這美麗的成果付諸流水，所以，農會也決定今(20)日提前收割。

汐止區農會理事長呂山松表示，以前汐止也是很大的糧倉，但是，時代變遷現在都已經消失，所以，利用汐萬路休閒中心的地，也是以前農會的穀倉整理起來做為水稻田，讓汐止人老一輩的回味，年輕一輩的則體驗農村樂趣，從過程中了解種田的辛苦，學會惜福。

呂山松說，經過幾個月的時間，預計8/7要採收，不過，因為，這個星期五颱風要來，擔心水稻田受影響，所以，就提早找了資深農友們一起趕在颱風前搶收。

農友說，本身是農家子弟，以前小時候都會幫爸爸媽媽下田耕作，但已經50年沒做了，現在農會整理一塊水梯田讓從插秧到收割，可以回味小時候，真的很開心。

汐止區農會為讓這份難得的體驗有深刻連結，收割下來的限量白米，將會依贈禮的方式回饋給在地的農友，幸運拿到汐止在地生產白米的民眾，也能從熱騰騰的飯香，再次體會汐止區農會為傳承而生的懷舊滋味。

汐止 農會 颱風

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