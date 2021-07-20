北市日照機構最快26日復業 柯文哲：年輕人要外出上班

台北市今宣布針對老人日照、身障日照、早療機構的解封規範，台北市社會局長周榆修表示，其中長照機構、早療機構預計最快7月26日可以復業，機構均需符合工作人員第一劑疫苗施打率>80％，並在3個工作日前函報查檢表經社會局備查。

周榆修表示，針對老人日照、身障日照、早療機構的解封規範，是依循中央公布的解封條件與指引，其中長照機構、早療機構預計最快7月26日可以復業，與先前所公布的托嬰中心一樣，以緩解民眾照顧壓力微原則處理。

周榆修表示，老人日間照顧、家庭托顧預計最快於7月26日起可復業，工作人員第一劑疫苗施打率>80％，3個工作日前函報查檢表經社會局備查後復業。

周榆修表示，日間照顧機構、社區式長照日照、家庭托顧日間作業設施、社區式日間照顧服務等，工作人員第一劑疫苗施打率>80％，3個工作日前函報查檢表經社會局備查後復業，若7月26日若為3級警戒，維持最高不超過服務量二分之一的人數。

周榆修表示，早療機構預計最快7月26日起可復業，工作人員第一劑疫苗施打率>80％，3個工作日前函報查檢表經社會局備查後復業，若7月26日若為3級警戒，服務人數降載以1對1服務模式為主。