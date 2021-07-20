快訊

鴻海、台積電洽購BNT疫苗18歲以下無法打？食藥署回應了

評／當年的小甜甜如何成為瘋女人？被「陷害」的布蘭妮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金山清水溪遇大雨則淹 地方爭取整體治理

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山清水溪下游常因排水不易造成淹水，市議員白珮茹等地方人士要求改善，市府水利局也訂定了排水治理規劃。 圖／紅樹林有線電視提供
金山清水溪下游常因排水不易造成淹水，市議員白珮茹等地方人士要求改善，市府水利局也訂定了排水治理規劃。 圖／紅樹林有線電視提供

受到極端氣候影響降雨集中，金山清水溪下游常因排水不易造成淹水，而清水溪下游就是重要的農業區域，一淹水造成農業與人民財產損失讓下游民眾苦不堪言，新北市議員白珮茹等地方人士要求改善，市府水利局也訂定了清水溪的排水治理規劃，要來改善清水溪下游逢大雨就淹水的問題。

市議員白珮茹指出，幾年前的六二大雨造成淹水的情況還歷歷在目，近幾年來又受到極端氣候的影響降雨可以說是又大又急，導致清水溪下游有排水不及、淹水的情形發生，而清水溪又是重要的農產區域，不將水治理好農民無法安心，今年水利局的針對清水溪提出排水治理規劃，計畫改建早期的堤防與護岸，並於清水溪上下游左岸增設240公尺的箱涵來擴大通水斷面，並且將會針對出水高度不足的橋樑辦理改善工程，從上游至下游進行整體規劃整治，解決逢大雨必淹的問題。

清泉里長陳麗蘭說，六二大雨正逢地瓜熟成要出土的時節，結果淹水讓地瓜跟著水流向海去，農民努力都付之一炬，之後只要碰到大雨就相當擔心會淹水，因此一直很希望清水溪能夠徹底整治，如此居民住得安心、農民也不用提心吊膽擔心作物會隨著大雨、淹水而流失。

清水溪岸是金山區重要的農產區，遇上極端大雨就淹水讓農民相當憂心，如今終於等到清水溪整體的排水治理規劃，也讓附近的居民、農民都相當開心，期待清水溪排水整治過後，能夠還給居民安全的居住環境，也讓農民耕作起來更安心。

淹水 農民 金山

延伸閱讀

新北微解封守住疫情防線 侯友宜巡檢金山、萬里

萬里衛生所葉主任偏鄉待30年退休 地方感懷：視病如親

行醫31年視病猶親 新北萬里衛生所主任葉源潔榮退

人行道用畫的不安全 汐止樟江大橋盼增路緣石

相關新聞

影／北市托嬰中心降載首日 家長一早送托直呼很放心

北市今天起開放0到2歲托嬰機構降載收托，收托人數均需維持在現有孩童數的二分之一，以台北市文山托嬰中心為例，原實收40位幼...

金山清水溪遇大雨則淹 地方爭取整體治理

受到極端氣候影響降雨集中，金山清水溪下游常因排水不易造成淹水，而清水溪下游就是重要的農業區域，一淹水造成農業與人民財產損失讓下游民眾苦不堪言，新北市議員白珮茹等地方人士要求改善，市府水利局也訂定了清水溪的排水治理規劃，要來改善清水溪下游逢大雨就淹水的問題。

汐止穀倉重現水稻田 農會搶在颱風前採收

今年三月，汐止區農會利用閒置穀倉前的草坪空間，規劃了一畝水稻田，目前綠油油的稻田已經轉化為黃澄澄的稻穗，只是原本預計下個月採收，再辦理親子割稻體驗活動，不過，遇到颱風可能來襲，為避免這美麗的成果付諸流水，所以，農會也決定今(20)日提前收割。

汐止活動中心樓梯間滲水 議員促抓漏避危險

汐止區福安、秀山、秀峰聯合活動中心在之前耐震補強工程完工後，現在又出現漏水問題，樓梯間滲水濕滑實在危險，所以，今(20)日市議員白珮茹現場會勘，要求抓漏並且儘快改善，讓疫情解封後，民眾到活動中心運動休閒，有更舒適的環境。

瑞芳觀海亭成危樓要拆除 擬闢成救災道路

瑞芳區深澳漁港旁，早年施作了三層樓高的觀海亭供遊客賞景，因海風侵蝕及地震破壞，成為結構不穩、有掉落物的危樓，今(20)日瑞芳區公所辦理會勘，預計打掉涼亭，並根據深澳里辦公室的建議，就地開闢較寬道路，方便社區救災等緊急需求。

平溪東勢里夏季沒水用 賴品妤要求撥款改善

平溪區東勢里的簡易自來水設備二十年來未改善，管線老舊脆化，攔水堰更常被落葉土石堵住，夏季尤其少雨而沒水可用，今(20)日立委賴品妤會勘，將向中央單位盡快爭取撥款改善簡易自來水設備，未來也期盼利用伏流水供水的方式，解決夏季乾旱的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。