金山清水溪遇大雨則淹 地方爭取整體治理

受到極端氣候影響降雨集中，金山清水溪下游常因排水不易造成淹水，而清水溪下游就是重要的農業區域，一淹水造成農業與人民財產損失讓下游民眾苦不堪言，新北市議員白珮茹等地方人士要求改善，市府水利局也訂定了清水溪的排水治理規劃，要來改善清水溪下游逢大雨就淹水的問題。

市議員白珮茹指出，幾年前的六二大雨造成淹水的情況還歷歷在目，近幾年來又受到極端氣候的影響降雨可以說是又大又急，導致清水溪下游有排水不及、淹水的情形發生，而清水溪又是重要的農產區域，不將水治理好農民無法安心，今年水利局的針對清水溪提出排水治理規劃，計畫改建早期的堤防與護岸，並於清水溪上下游左岸增設240公尺的箱涵來擴大通水斷面，並且將會針對出水高度不足的橋樑辦理改善工程，從上游至下游進行整體規劃整治，解決逢大雨必淹的問題。

清泉里長陳麗蘭說，六二大雨正逢地瓜熟成要出土的時節，結果淹水讓地瓜跟著水流向海去，農民努力都付之一炬，之後只要碰到大雨就相當擔心會淹水，因此一直很希望清水溪能夠徹底整治，如此居民住得安心、農民也不用提心吊膽擔心作物會隨著大雨、淹水而流失。

清水溪岸是金山區重要的農產區，遇上極端大雨就淹水讓農民相當憂心，如今終於等到清水溪整體的排水治理規劃，也讓附近的居民、農民都相當開心，期待清水溪排水整治過後，能夠還給居民安全的居住環境，也讓農民耕作起來更安心。