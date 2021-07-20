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因應颱風北市專案打疫苗到周四 若停班停課取消接種

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
颱風烟花預估23、24日對台灣影響最劇，台北市副市長蔡炳坤表示，將依照指揮中心宣布，各地方疫苗接種站如因停班停課取消接種，至於北市專案接種則安排至本周四。記者蘇健忠／攝影
颱風烟花預估23、24日對台灣影響最劇，台北市副市長蔡炳坤表示，將依照指揮中心宣布，各地方疫苗接種站如因停班停課取消接種，至於北市專案接種則安排至本周四。記者蘇健忠／攝影

颱風烟花預估23、24日對台灣影響最劇，交通部中央氣象局長鄭明典呼籲準備進入颱風防災模式，由於近日全台民眾接種疫苗逐步擴大，台北市副市長蔡炳坤表示，將依照指揮中心宣布，各地方疫苗接種站如因停班停課取消接種，至於北市專案接種則安排至本周四。

蔡炳坤表示，北市共200多處接種站，將依照指揮中心宣布，各地方疫苗接種站如因停班停課取消接種，預約平台也將會保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約名單。民眾需在收到下一期預約簡訊後，再次進入預約平台預約接種。

蔡炳坤表示，至於北市專案接種目前花博爭豔館進行，只安排接種至本周四，周五、六、日並未安排接種以因應颱風突發狀況。

另外，由於健身房、電影院出現確診者足跡，北市是否主動依實聯制資料發送細胞簡訊通知民眾。台北市副市長黃珊珊表示，昨天松山戶政所出現確診足跡，已使用台北通寄發簡訊給民眾，其它相關需要發實聯制的程序，將向中央調閱與確診者停留前後一小時，有在場民眾的資料。

黃珊珊表示，視疫情需要才通知，並不是細胞簡訊，而是實聯制簡訊通知。

北市 停班停課 疫苗 颱風

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