最後只能打國產疫苗？ 新北副市長：七年級生每天在兌獎

國人關心疫苗施打情形，新北市副市長劉和然指出，30至40歲的七年級年輕人是社會主要勞動力，卻一直被忽略，疫苗意願登記落空也讓他們大嘆「每天都在兌獎」，擔心等到最後只有國產疫苗可以接種。

劉和然認為，有心人士一直在操作疫苗剩餘量等數字，但有些縣市就是只有拿到少量疫苗，至於配送規則應該要去問中央，還是希望大家能了解第一線同仁非常用心在處理，但今天這情況的最大問題還是在國內疫苗不足。

劉和然指出，其實還有一群人一直被忽略，就是30至40歲的七年級年輕人，也是台灣社會的勞動主力，更是最基層、最委屈一群，他們都剛成家立業，在社會上打拚，他們每次在疫苗意願登記時都抱著希望，而昨天886萬人登記中，只有170萬人可以打到AZ疫苗。

劉和然進一步指出，這群人感覺「每天都在兌獎」，尤其裡面很多人也配合中央政府政策勾選AZ疫苗，但「最後也沒有」，真的是情何以堪，這群最受委屈的年輕人到底什麼時候才能打到疫苗？甚至在昨日高端疫苗通過EUA後，他們也擔心自己最後會不會只有高端疫苗可以打。

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