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陽明跌破現增價 賠錢的是這「兩類人」

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北市推市場外送合作補助 UberEats、熊貓、蝦皮都可送

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市今提出傳統市場與外送平台合作補助方案。圖／北市府提供
北市今提出傳統市場與外送平台合作補助方案。圖／北市府提供

北市今提出傳統市場與外送平台合作補助方案，將提撥4200萬元。台北市長柯文哲表示，與其補貼缺少競爭力的產業，不如讓其轉型，北市規劃21處公有市場、8處夜市，配合外送平台提供補貼方案。

柯文哲表示，過去的觀念認為要防疫、紓困、振興，但他認為應該改為是防疫、紓困、轉型，面對後疫情時代，如何可以讓產業直接過度到後疫情時代的運作，紓困跟振興的錢應用於轉型，例如，傳統市場、餐廳、夜市等，如果疫情拖到半年以上，要把過去客人找回來，還是需要解決方案。

柯文哲表示，與其補貼每一個餐廳，不如補貼業者跟物流業者合作的費用，北市規劃21處公有市場、8處夜市，配合外送平台提供補貼方案，他強調，與其補貼缺少競爭力的產業，不如讓其轉型。

林崇傑表示，民眾可於中山、士東、士林、松江、成德、龍城、中研、興隆、松山、大直、南門、西門、西湖、安東、中崙、雙連、水源、中山商、建國、光復、景美等市場採買，並可以使用foodomo、foodpanda、gogox、LaLaMove、line taxi、UberEats、跑跑腿、有無外送、蝦皮等外送平台，各平台也提出不定期的優惠措施。

林崇傑表示，傳統市場與外送平台合作補助方案，北市提撥4200萬元，針對有稅籍登記者每攤每月補助50%服務費，每攤每月以1萬元為上限，每攤最多補助6萬元（1萬元* 6個月），無稅籍登記者每攤每月補助25％服務費，每攤每月以5000元為上限，每攤最多補助3萬元（5000元* 6個月）。

台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
北市今提出傳統市場與外送平台合作補助方案。圖／北市府提供
北市今提出傳統市場與外送平台合作補助方案。圖／北市府提供

北市 疫情 傳統市場

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