台北通數位通行證上路 環南3市場刷卡入場

為維持農產品供應穩定及落實防疫管制措施，台北市市場處今天表示，台北通數位通行證結合記名式悠遊卡刷卡今起正式啟用，台北市長柯文哲清晨也到場視察，執行狀況大致順利。

市場處今天發布新聞稿表示，台北通數位通行證由台北市資訊局介接全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）資料庫進行勾稽，悠遊卡公司協助完成製卡，將已完成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗注射14天以上的名單及實聯制措施整合至通行證內。

同時，透過刷卡方式即可快速驗證通關，從量體溫到刷卡，完成進場不到10秒鐘，不符資格者會亮紅燈警示，貨車司機也不用下車，省去用紙本驗證的排隊等待時間。

市場處說，為維持農產品供應穩定及落實防疫管制措施，台北通數位通行證即日起結合記名式悠遊卡刷卡正式啟用，柯文哲清晨6時30分也親至北市第一果菜批發市場和環南市場視察執行情形，大致上都順利。

其中，包括台北農產公司員工、北農管理的送貨工、卸貨工、清潔人員、駐在員、登記承銷人、助理承銷人、承銷人的僱工及市場其他相關從業人員，以及環南市場攤商、相關從業人員、自治會員工、清潔人員、保全人員及物管人員等，在出入口管制點持台北通數位通行證刷卡，即可快速通關，並經管制人員檢核刷卡機上的燈號為綠燈，即可通關。

市場處提到，其他未持通行證的人員則須出示7日內PCR檢測陰性證明，或是已完成疫苗注射14天以上的疫苗接種黃卡，經完成實聯制後，才能進入市場。

市場處呼籲，北農及環南市場已完成施打疫苗的從業人員，請儘速向北農及環南市場管理員提出申請，以便快速進入市場，節省排隊時間。

市場處長陳庭輝15日表示，第一、第二及環南批發市場的刷卡儀器已設置完成，即日起先測試，採滾動式修正，20日啟用後，攤商等從業人員要靠卡感應，才能進出批發市場。