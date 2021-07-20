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青山宮挺萬華 2000份愛心物資助疫情弱勢

中央社 / 台北20日電

台北萬華受COVID-19 疫情重創，艋舺青山宮與文化總會、連鎖便利商店共同合作，發起愛心物資募捐活動，募得2000份物資贈予弱勢居民，盼助其度過難關。

6月底艋舺青山宮與文總「萬華大鬧熱」平台、全家便利商店共同發起「『疫』起盡份力，萬華有你挺」愛心物資募捐活動，率先捐出3200公斤白米，並號召民眾認購1600份物資。募捐訊息推出後，原定16天的活動在8天內達標，特別的是，其中多數由萬華居民、店家挺身認捐，展現出萬華的互助精神。

為感謝大家對萬華區的情義相挺，青山宮加碼360份物資，台北市議員吳沛憶也響應本次活動，捐出4800瓶保久乳，所有物資由青山宮志工清點分裝後，今天全部配送至萬華區36里辦公室，並由青山宮主任委員黃清源、常務委員黃學隆、總務主任陳銘志、萬華區里長聯誼會會長邱郁惠及吳沛憶等人陪同發送。

黃清源表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時，期盼能夠以持續的關懷行動，提供多項民生物資，協助生活困苦的萬華弱勢族群解決燃眉之急，也讓社會的弱勢邊緣戶得到溫暖，早日度過難關。

座落艋舺逾百年的青山宮，長年持續回饋社會，除發放清寒獎學金、捐贈救護車、舉辦冬令慰問活動外，也針對萬華第4類低收入戶發放防疫小禮與加菜金紅包。疫情期間，為確保警消執勤安全，也捐贈口罩與隔離衣給責任區消防局。

青山宮盼透過愛心物資募捐活動，除了提醒民眾不可鬆懈，持續做好防疫工作，也希望讓民眾看見萬華最美的人情與義氣，並藉著這份萬華精神，保佑疫情盡快平息。

青山宮 疫情 艋舺

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