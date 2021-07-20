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篩檢竟要員工全自費 三井3200人快篩僅407人到場

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
林口三井Outlet昨傳出有櫃姐確診，百貨緊急宣布停業，配合清消作業。圖／報系資料照
林口三井Outlet昨傳出有櫃姐確診，百貨緊急宣布停業，配合清消作業。圖／報系資料照

新北市林口三井Outlet昨日因專櫃員工確診緊急停業，現有員工爆料，三井要求3200人必須完成「企業快篩」，卻要員工自付1000元篩檢費，大家只好各自去找快篩站做免費篩檢，導致今天僅有407人到三井完成快篩。三井Outlet回應，昨天事發突然，尚無時間與櫃位溝通快篩費用問題，但這筆費用不應由員工來出，會盡力與百貨內220家櫃位協調。

昨天三井傳出有櫃姐確診後，緊急閉館，剛開始業者先要求員工居家快篩，後來業者認為由護理師篩檢會較為準確，於傍晚宣布啟動企業快篩，預計篩檢3200人。

不過員工陳小姐不滿，他們至始至終都是最晚才得知公司訊息，而且一開始三井要大家居家快篩時，員工都跑去買了350元的快篩劑，沒想到後來又改成要到公司做企業快篩，而且還說錢會從公司款內扣除，等於是要員工自己負擔企業快篩費1000元。

陳小姐表示，百貨有人確診，他們理所當然應配合篩檢，但政策改來改去，讓大家不知所措，而且員工竟然還要自己負擔1000元的篩檢費，他們只是到公司上班，配合防疫規定，薪水就被公司扣走，完全沒有道理。

陳小姐說，三井內部員工都很不滿，今天只有600多人預約公司篩檢，實際到場約只有400人，很多人都選擇去找新北市的快篩站做免費篩檢，三井的「企業快篩」根本沒有意義。

三井回應，昨天獲知有櫃姐確診後，第一時間請員工居家快篩是希望保護大家，下午討論後認為要找護理師來為大家做篩檢會較為精準，所以才啟動「企業快篩」，希望確保所有員工都有安全的工作環境。

三井表示，公司內部有220個櫃位，昨天事發突然，所有決策都很緊急，還來不及與業者討論到快篩費用的問題，但公司也認為這些費用不應轉嫁到員工身上，他們會全力幫忙整取，與櫃位討論篩檢費用的負擔比例。

新北市經發局指出，企業快篩原則由企業自主、採檢自費方式進行，至於企業及員工如何分攤費用則回歸至公司經營管理。

三井昨日傍晚宣布要執行企業快篩，不過員工不滿，為何他們配合政府防疫政策卻還要自付篩檢費1000元。圖／民眾提供
三井昨日傍晚宣布要執行企業快篩，不過員工不滿，為何他們配合政府防疫政策卻還要自付篩檢費1000元。圖／民眾提供

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