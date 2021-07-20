北市托嬰中心降載首日 家長一早送托直呼很放心

北市今天起開放0到2歲托嬰機構降載收托，收托人數均需維持在現有孩童數的二分之一，以台北市文山托嬰中心為例，原實收40位幼童，降載收托可收托20位，今日實到16位幼童。北市社會局長周榆修表示，仍在三級營成，部分家長仍選擇自己帶小孩。

家長們今一早將孩子送往托嬰中心，文山托嬰中心原實收40位幼童，降載收托可收托20位，今日實到16位幼童。家長王小姐表示，降載收托政策可以減輕家長負擔，機構員工也有打疫苗，讓家長放心。

家長嚴小姐表示，防疫期間居家辦公，還要照顧孩子滿「崩潰」的，無法認真工作，偶爾長輩還可以幫忙看顧一下，否則就要等到孩子睡著了，才有辦法專心辦公。另外，孩子待在家中2個月可以做的休閒娛樂，只有每天早上起床到在陽台曬太陽，看戶外車子的流動。

文山托嬰中心主任張瓊鈴表示，工作人員已於7月6日完成疫苗施打，今已產生抗體開始降載收托。目前三級警戒期間的降載收托，教室採分區活動，師生比為1比3，1位老師照顧3位孩子，每日上下午各做一次廁所與環境清潔。

周榆修指出，今天開始往後三天托嬰機構人員施打疫苗陸續生效，開始降載收托，但仍在三級營成，部分家長仍選擇自己帶小孩。