跟上微解封！全台首檔砲陣地特展24日開幕

新北市文化局今日宣布，配合市府微解封措施，全台首檔砲陣地特展「俯瞰空照圖」，將於24日在空軍三重一村實體展出，至明年6月底前一律免費入場。這次展覽規畫5大展區，在實體展開幕前也推出獻上觀展影片讓民眾一睹為快。

5大展區包括「沉浸體驗區」、「座標揭密區」、「歷史場域區」、「聞物再現區」與「實鏡操作區」，不只展出自二戰以來，大台北地區9個砲陣地空照圖，也解密空軍三重一村過去軍事防禦以及人文歷史故事。文化局指出，這是首次與中央研究院、空軍司令部共同合作所策畫的特展。

文化局長龔雅雯表示，空軍三重一村是雙北唯一1座保存最完善的砲防陣地，透過這次展覽，讓民眾運用上帝視角，了解大台北地區歷史變遷與防砲陣地秘辛，現場還會展出珍貴的航拍專用相機、控制器與飛行夾克等周邊文物。

為讓民眾可以搶先體驗全台第1檔砲陣地特展，文化局即日起也推出獻上觀展影片，可以一窺5大展區特色。文化局表示，只要填寫線上學習單，就有機會免費獲得經國號手擲飛機與一村限定帆布袋等好禮。