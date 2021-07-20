新莊公設保留地將解編 地主可拿回55%建築用地

新莊公設專案通檢於7月16日通過新北市都市計畫委員會審議，9月將送內政部審議，預計解編1萬6648平方公尺公設保留地，讓這些本預計徵收，卻長期閒置的土地還給民眾，地主將可領回55%可建築用地，市府也會藉由公辦市地重畫方式，取得公共設施用地5484平方公尺，最快預計2024年可以重畫配地。

全台有許多土地在5、60年前就被政府列為公設保留地，地主不能隨意興建設施，只能等待政府徵收，不過有些用地長期無人使用，政府也沒有實際徵收，長期閒置，反而影響都市發展。

有地主反應，自己的土地被列為廣場兼停車場用地，多年以來都不能開發，只能擺在那邊，無法理解為何政府要這麼做，希望中央、地方能合作，還地於民。

新北市政府近期開始為地主申請解編，新莊公設專案通檢在2019年12月首次辦理公開展覽，經過4次專案小組審議、會勘及討論，今年7月16日正式通過都市計畫委員會的審議，將於9月送交內政部審查。

該案預計會解編公七、市五等7處公共設施保留地，總面積達1萬6648平方公尺，市府會讓原公保地主領回55%可建築用地，剩餘將交由以市地重劃的方式，辦理整體開發，其中5484平方公尺會拿來興建公共設施，剩餘土地則會作為抵費地，平衡開發所須之花費。

新北市城鄉局長黃國峰指出，本次將變更7處公共設施保留地，其中位於公園用地上的新莊地藏庵是北台灣重要的宗教場域，長期坐落於公園用地，市府這次會讓他們變更為宗教專用區，未來地藏庵便可依法整建修繕廟宇。另外還有停車場本來要興建市場，但評估後已無需求，將變更為住宅區及兒童遊樂用地，保障地主權益。

新北市城鄉局都市計畫科長鄭博仁表示，市府會盡速將此案送進內政部，預計明年底能完成審議，後續便辦理重畫工程，包括鋪設地下管線及整地等，盼能趕在2024年還地於民。

鄭博仁指出，除了新莊，像新店、三重、石門、三峽公設專案通檢也已送交內政部審議中，未來他們也將陸續啟動蘆洲、五股、淡水竹圍、泰山、樹林、萬里等區的公共設施專案通盤檢討草案公開展覽及說明會，希望能早日解決公保用地閒置問題，促進都市發展。