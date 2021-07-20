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侯友宜主持山佳4號道路啟用 生活圈併文創計畫更為完善

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜指出，山佳4號道路為山佳火車站以西主要的南北幹道與市區作連結，將提供周邊居民便利的交通路網。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜指出，山佳4號道路為山佳火車站以西主要的南北幹道與市區作連結，將提供周邊居民便利的交通路網。圖／新北市工務局提供

新北市長侯友宜今日視察「山佳4號道路」完工情形並表示，道路通車後將串連火車站周邊生活動線，塑造山佳地區生活圈，更可連接鶯歌館前路，使「三鶯文創整合計畫」拼圖更為完整；新北新工處也說，道路解決火車站以西無南北向主要道路的問題，民眾未來通行將更便利。

新北市政府近期持續打造樹林「山佳生活圈」，以山佳火車站為中心，陸續完成山佳1號道路、山佳國小通學步道及鹿角溪公園1至4期、生命紀念館等多項建設，侯友宜今日前往山佳4號道路視察，道路並在視察後通車。

侯友宜指出，山佳4號道路經地方命名為佳德路，為新闢雙向單線車道，並有行人及自行車道，為山佳火車站以西主要的南北幹道，串連火車站周邊生活動線，與市區作連結，提供周邊居民便利的交通路網，塑造山佳地區生活圈，生活圈緊鄰鹿角溪及大漢溪河岸景觀第一排，整體生活環境恬靜，生活機能便利。

侯友宜說明，水利局「大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程」也讓佳德路串聯鶯歌館前路，並連接到鶯歌陶博館及施工中的美術館，使「三鶯文創整合計畫」拼圖更為完整，民眾旅遊或通行往返將更加通暢安全，同時增加周邊居民的遊憩機能及整體道路使用性。

負責施工的新工處表示，山佳地區以八德街、中山路為東西向主要幹道，一直沒有南北向的主要道路，過去民眾要從八德街轉往中山路前往市區，只能繞行4到6公尺寬的育德街，相當不便。

山佳4號新闢道路全長約295公尺、全寬15公尺，工程總經費約1.94億元，完工後可串連道路最北端的中山路三段及最南端八德街，解決該區域南北向道路狹窄蜿蜒問題；道路施工時，從用地取得至規劃、施工皆有與周邊居民多次協調、克服重重困難。

工務局表示，山佳火車站是百年古蹟，周邊近年來也規劃鐵道公園及景點，特色觀光據點常吸引大量人潮，如今山佳4號道路完工也更便利民眾參訪，體會山佳在地特色。

山佳4號道路空拍照。圖／新北市工務局提供
山佳4號道路空拍照。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜今日與團隊視察「山佳4號道路」。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜今日與團隊視察「山佳4號道路」。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜今日視察「山佳4號道路」，道路完工將塑造山佳地區生活圈。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜今日視察「山佳4號道路」，道路完工將塑造山佳地區生活圈。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜聽取新工處長王益翔說明山佳4號道路開闢情形。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜聽取新工處長王益翔說明山佳4號道路開闢情形。圖／新北市工務局提供
山佳4號道路空拍照。圖／新北市工務局提供
山佳4號道路空拍照。圖／新北市工務局提供
山佳4號道路闢建工程南起八德街，北止中山路三段，全長約295公尺，今日中午12時起正式通車。圖／新北市工務局提供
山佳4號道路闢建工程南起八德街，北止中山路三段，全長約295公尺，今日中午12時起正式通車。圖／新北市工務局提供

火車站 侯友宜

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