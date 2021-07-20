快訊

獨家專訪黃曙光／推潛艦國造擋人財路 「被自己人扯後腿」

AZ疫苗保護力終生有效？教授揭研究到底說了什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烟花來襲前 北市水利處提醒社子島、關渡平原防範水災

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
烟花颱風接近，北台灣嚴防雨勢，北市水利處呼籲民眾提前做好防災準備；資料照。記者余承翰／攝影
烟花颱風接近，北台灣嚴防雨勢，北市水利處呼籲民眾提前做好防災準備；資料照。記者余承翰／攝影

據中央氣象局預報，煙花颱風有機會成為中度颱風，經過北台灣上空。北市水利處表示，北投區洲美及關渡平原地區、士林區社子島為「水災危險潛勢地區」，呼籲居民應提前做好防災準備，可架起防水閘門預先做好防範，清理周遭溝渠、排水孔障礙物，避免大雨來襲造成排水不順而淹水

北投區的水災危險潛勢地區避難地點為北投國小，民眾可於公告地點，包括大業路527巷161弄12號旁、大業路65巷、承德路7段401巷989弄集合乘車，或於承德路7段401巷乘車至桃源國中；士林區部分，避難地點為社子國小，可在富安國小、坤天亭、中洲區民活動中心、福安宮、延平北路7段106巷94弄口及107巷口、延平北路8段2巷153弄口集合乘車。

水利處表示，北市士林區社子島、北投區洲美及關渡平原部分區域，依據過往歷史積淹水調查紀錄，曾經發生過嚴重淹水，或是經過降雨淹水模擬，有淹水的可能，所以被畫定為水災危險潛勢地區。

水利處指出，為因應可能發生的水災，已訂定保全地圖，並讓民眾了解疏散路線及避難地點。北投區洲美及關渡平原地區、士林區社子島疏散路線及避難場所，汛期前，水利處都已進行相關宣導，確保當地民眾了解疏散路線及安全避難所位置。

水利處提醒，氣象局發布豪大雨或颱風特報時，可架起防水閘門預先做好防範，為使水路保持暢通，也必須留意居家周遭溝渠和洩水孔是否堵塞並清理障礙物，若發現側溝阻塞，可通知里長或請環保局協助清理。

北投 淹水 社子島

延伸閱讀

烟花颱風逼近 高雄防汛整備防釀災

烟花颱風最快明晨海警…暴風圈恐觸陸 氣象局示警防豪雨

颱風烟花逼近農民有期待有憂心 專家籲加強田間管理

彭啟明示警烟花「怪颱」！襲台機會高 恐北部登陸

相關新聞

烟花來襲前 北市水利處提醒社子島、關渡平原防範水災

據中央氣象局預報，煙花颱風有機會成為中度颱風，經過北台灣上空。北市水利處表示，北投區洲美及關渡平原地區、士林區社子島為「...

東奧國手沒一個坐商務艙　費鴻泰：蔡英文講話被當放屁

蔡英文總統曾承諾要讓國手出國比賽搭商務艙，甚至行政院長蘇貞昌與教育部長潘文忠也都曾承諾，但此次東奧代表團卻跳票。國民黨團...

新莊公設保留地將解編 地主可拿回55%建築用地

新莊公設專案通檢於7月16日通過新北市都市計畫委員會審議，9月將送內政部審議，預計解編1萬6648平方公尺公設保留地，讓...

侯友宜主持山佳4號道路啟用 生活圈併文創計畫更為完善

新北市長侯友宜今日視察「山佳4號道路」完工情形並表示，道路通車後將串連火車站周邊生活動線，塑造山佳地區生活圈，更可連接鶯...

鼓勵機車定檢E化通知 北市加「LINE」送折扣贈點

今年因受疫情影響，環保署已經將4月至10月發照的機車定檢期限，延長至年底。北市環保局即日起至9月底也辦理「仲夏送好禮 定...

新莊三和路 將新建30米雙向4線道

新北市新泰塭仔圳重劃案第一區日前開工，市府決定先處理基本工程，昨天啟動新莊三和路30米道路施作案，預計下周一前先拆除7棟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。