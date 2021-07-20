烟花來襲前 北市水利處提醒社子島、關渡平原防範水災

據中央氣象局預報，煙花颱風有機會成為中度颱風，經過北台灣上空。北市水利處表示，北投區洲美及關渡平原地區、士林區社子島為「水災危險潛勢地區」，呼籲居民應提前做好防災準備，可架起防水閘門預先做好防範，清理周遭溝渠、排水孔障礙物，避免大雨來襲造成排水不順而淹水。

北投區的水災危險潛勢地區避難地點為北投國小，民眾可於公告地點，包括大業路527巷161弄12號旁、大業路65巷、承德路7段401巷989弄集合乘車，或於承德路7段401巷乘車至桃源國中；士林區部分，避難地點為社子國小，可在富安國小、坤天亭、中洲區民活動中心、福安宮、延平北路7段106巷94弄口及107巷口、延平北路8段2巷153弄口集合乘車。

水利處表示，北市士林區社子島、北投區洲美及關渡平原部分區域，依據過往歷史積淹水調查紀錄，曾經發生過嚴重淹水，或是經過降雨淹水模擬，有淹水的可能，所以被畫定為水災危險潛勢地區。

水利處指出，為因應可能發生的水災，已訂定保全地圖，並讓民眾了解疏散路線及避難地點。北投區洲美及關渡平原地區、士林區社子島疏散路線及避難場所，汛期前，水利處都已進行相關宣導，確保當地民眾了解疏散路線及安全避難所位置。

水利處提醒，氣象局發布豪大雨或颱風特報時，可架起防水閘門預先做好防範，為使水路保持暢通，也必須留意居家周遭溝渠和洩水孔是否堵塞並清理障礙物，若發現側溝阻塞，可通知里長或請環保局協助清理。