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鼓勵機車定檢E化通知 北市加「LINE」送折扣贈點

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市環保局即日起至9月底也辦理「仲夏送好禮 定檢一起LINE」宣導季活動，民眾加入台北市LINE@官方帳號「定檢好康愛報報」，完成指定任務可享好康，最高可獲得120點LINE POINTS點數及100元機車保修折扣金。本報資料照片
北市環保局即日起至9月底也辦理「仲夏送好禮 定檢一起LINE」宣導季活動，民眾加入台北市LINE@官方帳號「定檢好康愛報報」，完成指定任務可享好康，最高可獲得120點LINE POINTS點數及100元機車保修折扣金。本報資料照片

今年因受疫情影響，環保署已經將4月至10月發照的機車定檢期限，延長至年底。北市環保局即日起至9月底也辦理「仲夏送好禮 定檢一起LINE」宣導季活動，民眾加入台北市LINE@官方帳號「定檢好康愛報報」，完成指定任務可享好康，最高可獲得120點LINE POINTS點數及100元機車保修折扣金。

環保局表示，疫情當前，鼓勵市民使用電子化通知服務取代傳統明信片傳遞接觸，趕快加入參加活動，既可享好康又能防疫，活動詳情請參考官方帳號公告。

環保局表示，今年宣導季推出LINE POINTS點數好康贈送活動，每推薦2名好友加入LINE@官方帳號即可贈送LINE POINTS 10點，每人最高可獲得100點，另，機車設籍於台北市的好友，新註冊電子化通知並完成年度定檢可再獲得20點。

除此之外，完成系統註冊及年度定檢者（不限車籍），還可以領取100元機車保養維修電子折價券，憑券至台北市配合活動的機車排氣檢驗站，保養維修滿300元即可折抵，讓愛車保持良好狀態安心使用。

透過LINE@「定檢好康愛報報」註冊電子化通知，不僅可提醒車主按時完成機車排氣檢驗，系統內也可查詢定檢結果及申請汰舊補助等功能，防疫期間可多加使用，線上接收最新消息，減少接觸傳染風險。

LINE 北市 疫情

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