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台北國際合唱音樂節線上開唱 邀捐疫苗國家組友誼之夜

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台北國際合唱音樂節「友誼之夜」邀請到近期捐贈疫苗給台灣的四個友好國家樂團參加，圖為斯洛伐克布拉提斯拉瓦男童合唱團2019年受邀至總統府介壽館演出。圖／台北愛樂文教基金會提供
台北國際合唱音樂節「友誼之夜」邀請到近期捐贈疫苗給台灣的四個友好國家樂團參加，圖為斯洛伐克布拉提斯拉瓦男童合唱團2019年受邀至總統府介壽館演出。圖／台北愛樂文教基金會提供

台北愛樂文教基金會今天宣布，亞洲年度最大合唱盛會「台北國際合唱音樂節」，今年採全面線上化，匯集全球22個國家地區的頂尖合唱團，推出8場經典音樂會、台北國際合唱大賽14項賽事，以及4場合唱萬象講座。7月22日起至8月1日，連續11天帶來今夏最豪華的線上合唱饗宴。

台北國際合唱音樂節每年邀集各國頂尖團隊於暑假登台交流演出。因應國內防疫警戒提升，今年台北國際合唱音樂節改採全面線上化，希望雖無法進行實體演出，但能締造出國際團隊參與數規模最大的一屆。

台北愛樂表示，線上經典音樂會邀集17國32組頂尖團隊，將帶來8場演出。節目規劃方面，除了「開幕音樂會」與「閉幕音樂會」外，更推出「友誼之夜」、「亞洲之夜」、「歐洲之夜」、「北美楓情」等四檔極具特色的全新節目。

其中「友誼之夜」邀請到近期捐贈疫苗給台灣的四個友好國家，來自日本、美國、立陶宛、斯洛伐克的6支知名合唱團參演，透過介紹其在地經典與特色作品，讓國內樂迷對他們國家文化有更深的認識，以表達感激之意。而19支外國團隊中，有14團是首次參演音樂節活動，將讓國內聽眾體驗世界各地別具風格的全新人聲。

今年的開幕音樂會，首度邀請歐洲頂尖職業團體挪威獨唱家合唱團做專場演出；閉幕音樂會則由駐節指揮嘉保‧豪勒隆率領匈牙利聯合節慶合唱團及杜南伊管弦樂團，500人盛大編制演出韓德爾神劇「彌賽亞」。此外延續去年的「合唱‧台灣」系列主題，邀請到國內13組在地優質合唱團隊聯手帶來兩場音樂會演出，呈現台灣繽紛多元的合唱音樂風貌。

音樂節期間將同步舉辦4場線上合唱萬象講座，邀請8位台灣及國際師資針對不同議題，以深入淺出方式分享多元的合唱新知，不論海內外學員都能免費參與線上課程。而4場講座共800名限額於開放報名首日隨即秒殺，目前開放候補登記。

●線上音樂會將於TICF官方YouTube頻道播出https://reurl.cc/3ay1V0，演出資訊與活動詳情請洽TICF官網www.ticf.tw；或Facebook粉絲專頁www.facebook.com/TaipeiInternationalChoralFestival

音樂會 挪威 斯洛伐克

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