新北原住民選任新制上路 已推舉18名領導人出線

新北市前年10月公布「新北市原住民族領導人推舉及工作協助費發給辦法」，從以往投票改成雙重推舉出領導人，已經產生泰雅、排灣、太魯閣及阿美族等領導人共18位，預計年底要完成15族共59位領導人推舉，共同推動族群事務。

在新北設籍的原住民人口達5萬7545人，共有15族分布在29個行政區，由於每個族群對於選出領導人的文化、慣習或社會制度都不同，原民局才會在前年改成尊重各族群傳統制度，由下而上的傳統與連署雙重推舉制，也自去年起舉辦33場次諮詢會議及說明會，讓族人了解新制度。

實施新制後，已成功推舉18位領導人，新北唯一的原鄉烏來區，依照泰雅族傳統規範，採部落會議分別推舉哪哮、桶壁、烏來及德拉楠等部落共4位領導人；而泰雅族的都會區領導人則歷經4次諮詢會議，5月中以「共識決」推舉出5位領導人。

排灣族及賽夏族亦遵循傳統方式，以「世襲」及「傳統氏族代表共推」推舉所屬領導人3位；阿美族及太魯閣族則以不同於傳統方式，透過族人連署產生各區阿美族及太魯閣族領導人共6位，總計18位領導人。

原民局羅美菁局長表示，推動原住民族傳統文化及語言傳承是領導人重要任務，感謝這次願意承擔重任的領導人，雖現階段領導人推舉作業因疫情影響而延期，但原民局仍推動族群事務工作，期盼每位領導人透過專業與市府合作，推動原住民族文化永續發展。

原民局表示，這次原住民領導人採不同以往選任方式，期望獲得更多族人認同，預計年底前要選出15族共59位領導人，期許有更多族人願意投入族群事務的推動，並藉由新任領導人的思維與想法，為原住民文化注入活水。