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北市本周拚疫苗34%覆蓋率 9間醫院開放接種AZ第二劑

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤。圖／北市府提供
台北市副市長蔡炳坤。圖／北市府提供

北市疫苗接種專案今起於花博快打站替北捷、公車、民政系統、教職人員接種疫苗，台北市副市長蔡炳坤表示，預計在本周四北市共計88.6萬人接種完成，達到34%疫苗覆蓋率。此外，需要施打第二劑的人員，可向台北9家醫院預約接種。

蔡炳坤表示，花博大規模接種包括公車、北捷從業人員，上個階段已經接種5000人次。此外，今起替中小學老師接種疫苗，連續四天可以1.8萬人，並且預計在本周四北市共計88.6萬人接種完成，達到34%疫苗覆蓋率。

蔡炳坤表示，根據中央公布各縣市疫苗剩餘量，截至7月16日，中央配發100萬劑，北市已施打76萬劑，還有24萬劑中。包括AZ剩19萬劑，預計在22日可以全數歸零，莫德納剩4.6萬劑，中央第七類專案佔2.4萬劑，存放在台北市各大醫院，還有中央昨公布一到三類可以接種莫德納第二劑，放置於北市的醫學中心、專責醫院。

蔡炳坤提醒，北市有9家開放AZ第二劑特別門診，包括和信醫院、聯醫仁愛院區、台北長庚、台北榮總、三軍總醫院、台大醫院、萬芳醫院、台北醫學大學附設醫院，需要施打第二劑的人員，可向9家預約接種。

台北市疫苗專案。圖／北市府提供
台北市疫苗專案。圖／北市府提供

新冠疫苗 北市

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