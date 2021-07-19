新北平溪中華街噴漿加寬 公所：進出更安全

平溪區嶺腳里位於平溪火車站後方的中華街9鄰，原本路幅狹窄，汽車通行時容易撞到一旁民宅的擋土矮牆，區公所將矮牆拆除以噴漿固定，讓路寬更適宜通行，而銜接106市道的台和橋兩側高度過低，近期曾有民眾摔落的事件，公所也加裝護欄降低危險。

平溪區長曾繁盛表示，平溪區嶺腳里中華街9鄰，通往台和橋的路口，因為水溝旁有民宅用來防止擋土牆崩塌的矮牆，因而影響巷弄路寬，造成居民通行時很怕碰撞到路邊，公所為此請顧問公司設計，將矮牆削掉後，把邊坡噴漿加固，讓道路更寬更通暢，居民出入也不用再閃東閃西。

嶺腳里長陳銘哲表示，里內的中華街從平溪老街延伸至平溪火車站後方的人行道，再由茶園圃接上台和橋通往106市道，是里民習慣性採買、去農會、衛生所的路線，除了感謝區公所加寬道路讓通行更順暢，台和橋因為兩側過低，曾發生居民摔落河谷的意外，透過公所協助，在橋上加裝護欄，讓行人更加安全，嶺腳里變得更宜居。