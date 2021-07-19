快訊

東奧專機「商務艙名單」曝光 她痛斥體育署：根本在鬼扯

國手搭商務艙跳票 蔡英文道歉：實在不夠細心和貼心

新北平溪中華街噴漿加寬 公所：進出更安全

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
平溪火車站後方的中華街9鄰，原本路幅狹窄，區公所將矮牆拆除以噴漿固定，讓路寬更適宜通行 圖／觀天下有線電視提供
平溪火車站後方的中華街9鄰，原本路幅狹窄，區公所將矮牆拆除以噴漿固定，讓路寬更適宜通行 圖／觀天下有線電視提供

平溪區嶺腳里位於平溪火車站後方的中華街9鄰，原本路幅狹窄，汽車通行時容易撞到一旁民宅的擋土矮牆，區公所將矮牆拆除以噴漿固定，讓路寬更適宜通行，而銜接106市道的台和橋兩側高度過低，近期曾有民眾摔落的事件，公所也加裝護欄降低危險。

平溪區長曾繁盛表示，平溪區嶺腳里中華街9鄰，通往台和橋的路口，因為水溝旁有民宅用來防止擋土牆崩塌的矮牆，因而影響巷弄路寬，造成居民通行時很怕碰撞到路邊，公所為此請顧問公司設計，將矮牆削掉後，把邊坡噴漿加固，讓道路更寬更通暢，居民出入也不用再閃東閃西。

嶺腳里長陳銘哲表示，里內的中華街從平溪老街延伸至平溪火車站後方的人行道，再由茶園圃接上台和橋通往106市道，是里民習慣性採買、去農會、衛生所的路線，除了感謝區公所加寬道路讓通行更順暢，台和橋因為兩側過低，曾發生居民摔落河谷的意外，透過公所協助，在橋上加裝護欄，讓行人更加安全，嶺腳里變得更宜居。

平溪 人行道

延伸閱讀

地方自建公車亭被吹掀 平溪公所趕建新的

出動水霧機好涼爽 平溪疫苗接種等候區舒適

看電視也能做運動 平溪關懷據點長者動健康

提升用路安全 平溪415面反光鏡亮晶晶

相關新聞

新北市宣布將升級YouBike2.0！今年底陸續汰換

新北市公共自行車新契約招標結果出爐，由微笑單車股份有限公司得標，決標金額為4億1700萬元，新契約將在今年8月29日啟動...

北市公布停托損失補償 每童最多可補貼4000元

台北市托嬰中心停托兩個月，今公布強制停托損失補償。台北市社會局長周榆修表示，私立托嬰中心補貼30人以下每童4000元，自...

說好公布微解封方向？ 新北只宣布開放漫畫、光碟出租

新北市長昨日受訪表示，今天會針對微解封方向跟市民報告，不過下午記者會只公布開放漫畫、光碟店出租。市府回應，前1天已宣布部...

新北平溪中華街噴漿加寬 公所：進出更安全

平溪區嶺腳里位於平溪火車站後方的中華街9鄰，原本路幅狹窄，汽車通行時容易撞到一旁民宅的擋土矮牆，區公所將矮牆拆除以噴漿固定...

新北微解封守住疫情防線 侯友宜巡檢金山、萬里

微解封後的第一個週末，新北市長侯友宜重視微解封後觀光區的防疫工作，特別來到北海岸進行巡查，走訪金山市場、老街與萬里野柳漁港視察...

新北原住民選任新制上路 已推舉18名領導人出線

新北市前年10月公布「新北市原住民族領導人推舉及工作協助費發給辦法」，從以往投票改成雙重推舉出領導人，已經產生泰雅、排灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。