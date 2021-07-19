新北菁桐古道調整「未」解封 民眾注意勿前往

新冠肺炎疫情影響全台，微解封開放之下，民眾前往各個開放的景點希望可以緩解一下沉悶的心情，平溪區菁桐古道原本在第一波的微解封登山步道名單中，但是最新公告中已被移除，尚未開放，請民眾多多注意勿前往，以免白跑一趟。

菁桐里長鄭賢良表示，目前菁桐古道還是封閉不開放的，希望民眾勿擅闖；菁桐古道有著很棒的原始生態環境，沿途有礦坑遺跡、魔神洞，還可以一路通到汐止磐石嶺，步道難度不高，老少咸宜，歡迎民眾在疫情解封之後前來一遊。

平溪區長曾繁盛表示，目前的三級管制期間，菁桐古道是追加列入禁止進入的路段，歡迎疫情解封之後，遊客在前來一享平溪之美。

另外平溪也有許多老街，店家們均非常期待解封，目前老街做了許多防疫措施，希望民眾解封後安心前來走走。

菁桐坑文化觀光推廣協會理事長李溫泉表示，大家非常期待解封的到來，商圈目前已經做好了各種準備，連地上排隊的動線都已經設置，也希望政府可以讓商圈更了解各項措施的作為，民眾和店家很清楚也更容易依循規定，讓商圈可以活絡起來；目前商圈因為疫情關係，20幾間店家已經有3間關閉了，李溫泉表示疫情對商圈的影響真的很大。

疫情持續影響，有賴國人共同努力渡過疫情，店家和民眾都非常需要市府公告的指引，才能在微解封下有所依循，大家也都非常期待儘快渡過疫情，回到以往的生活。