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新北微解封守住疫情防線 侯友宜巡檢金山、萬里

觀天下 / 記者廖品涵／北海岸報導
新北市長侯友宜重視微解封後觀光區的防疫工作，特別來到北海岸進行巡查，走訪金山市場、老街與萬里野柳漁港。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市長侯友宜重視微解封後觀光區的防疫工作，特別來到北海岸進行巡查，走訪金山市場、老街與萬里野柳漁港。 圖／紅樹林有線電視提供

微解封後的第一個週末，新北市長侯友宜重視微解封後觀光區的防疫工作，特別來到北海岸進行巡查，走訪金山市場、老街與萬里野柳漁港視察漁港防疫稽查及關懷外籍漁民防疫情形，視察後特別於下午防疫記者會上感謝區公所夥伴與市民一起落實防疫工作，一起守住疫情防線。

新北市長侯友宜表示，微解封的第一個週末，特別到北海岸看看微解封後觀光區的防疫工作，走訪金山市場、老街，發現老街人潮還在控管範圍內，而市場人流管制、實聯制與量測體溫工作也依舊進行中，感謝市民朋友語區公所同仁的協助一起來守護疫情防線。

在金山區風景區唯一開放的獅頭山公園步道，區公所於假日加強巡檢，避免人潮過度聚集，而公有市場部分依舊是維持人流管制，確保市場內部的購物安全距離，此外假日的萬里龜吼漁夫市集也在人流、車流雙重管制下，保持漁夫市集在防疫期間能夠安心、安全採購。

萬里區長粘雪琴表示，龜吼漁夫市集有雙重管制，針對人流管制是只開放30人入場，也就是說市集中有五條走道，每條平均只會有六個人，而車流管制部分，在市集前停車場是只供攤商卸貨使用，遊客的車輛將分流至一旁的龜吼停車場以及石角停車場，避免過度聚集成為破口。

此外市長侯友宜也來到野柳漁港視察，漁業處針對新北轄內28座漁港、漁船及漁民公布防疫指引，更製作4國語言防疫說明，供外籍漁工方便識讀並於發佈三級警戒後，加強稽查防疫作為，就是期待透過加強的巡檢、宣導與取締，要一起來守住新冠肺癌的疫情防線。

疫情 侯友宜 萬里 金山

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