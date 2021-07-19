北市公布停托損失補償 每童最多可補貼4000元

台北市托嬰中心停托兩個月，今公布強制停托損失補償。台北市社會局長周榆修表示，私立托嬰中心補貼30人以下每童4000元，自31人起每童1500元；公辦民營托嬰機構小家園每童3000元補貼、大公托每童1500元補貼，且業者無須申請，市府將主動查核托嬰機構名冊。

周榆修表示，5月18日起強制停托，至7月20日降載收托，托嬰中心停托兩個月，因此針對台北市立案的托嬰中心提供紓困補助。舉凡於110年6月至7月停托期間未向家長收費，或已收取後全額退費者，其中私立托嬰中心補貼30人以下每童4000元，自31人起每童1500元；公辦民營托嬰機構小家園每童3000元補貼、大公托每童1500元補貼。

周榆修提醒，每家補助最高上限15萬，兒童數以社會局5月17日於中央托育系統產出實收人數為依據，並且此方案為一次性補助，業者無須申請，市府將主動查核托嬰機構名冊，只要經過核對帳務資料，就會進行補助。