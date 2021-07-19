三級警戒運量驟降7成5 北市補貼公車復康巴加碼至3萬
受到疫情三級警戒影響，台北市的公車、復康巴士運量銳減，公車運量銳減75%，營收減少10億元以上，為了協助公車、復康巴士業者紓困，台北市政府今天宣布加碼市區公車及復康巴士的營運補貼，市區公車每車每月補助加碼至3萬元，總補貼金額約2.9億元；至於復康巴士每車每月加碼補助至3萬元，總補助2624萬元。
公運處長常華珍表示，台北市的營運車輛補助對象，為今年5月15日公路監理機關登記列管牌照有案的台北市市區公車營業路線，疫情期間5月至7月每車每月儘管原則補助8000元，但從5月至7月三級警戒期間，業者營運驟降，每車每月將加碼補助至三萬元，5至7月合計每車將補助7萬9000元。
至於公車的車廂外廣告收入不納入運價減折，不扣減車廂外廣告收入40%。市區公車總補助金額約2.9億元。
至於復康巴士營運補貼，北市府補助公運處所轄的328輛復康巴士委辦業者，疫情期間5至7月，每車每月補助1萬元為原則， 5月15日三級警戒，每車每月加碼補助至3萬元，5至7月合計每車補助8萬元。
常華珍說，三級警戒以來，公車運量平均下降75%，5至7月業者營收減少10億元以上，對公車營運造成相當大衝擊，北市府疫情期間提供加碼營運補貼，公車總計將補助約2.9億元，復康巴士總補貼金額約2624萬元。
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