地方人士齊出力 捐贈新北新店區公所大量防疫物資

疫情趨緩，但仍不可掉以輕心，新北市議員劉哲彰有感於第一線防疫人員、市場攤商長期處在高風險工作環境，獨居長輩物資也不足，主動媒合台灣水木清華校友會捐贈乾洗手凝露、酒精和口罩等防疫物資予新店區公所、市場自治會、攤商及獨居長輩，由新店區長朱思戎代表接受。

台灣水木清華校友會此次捐贈的物資包含1932瓶乾洗手凝露、1872瓶酒精噴劑及2萬7000片口罩。新店區公所馬上將消毒用品轉交給新店7個市場自治會、攤商及獨居長輩使用，此舉獲得地方鄉親無數掌聲。

朱思戎表示，在此次疫情中，他見識到民間的力量一點也不亞於政府，各界熱心人士出錢出力，齊心抗疫，相當感謝劉哲彰及台灣水木清華校友會的幫忙。

朱思戎提醒，近來疫情雖見趨緩，但目前仍在三級警戒，前線的防疫人員一定要小心謹慎，民眾也不能鬆懈，須持續遵守防疫規定，勤洗手、戴口罩、保持社交距離、盡量低度活動，一起共度難關。