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說好公布微解封方向？ 新北只宣布開放漫畫、光碟出租

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜前1天才說會對微解封方向做說明，但今天卻只公布開放漫畫、光碟出租這1項措施。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜前1天才說會對微解封方向做說明，但今天卻只公布開放漫畫、光碟出租這1項措施。圖／新北新聞局提供

新北市長昨日受訪表示，今天會針對微解封方向跟市民報告，不過下午記者會只公布開放漫畫、光碟店出租。市府回應，前1天已宣布部分鬆綁措施，包含公有場館開放室內，透過此舉讓民間業者參考，未來再視情況陸續公布其他措施。

據市府統計，這次開放漫畫、光碟出租，新北轄內共有71間，上周在開放圖書館借閱後，漫畫、光碟出租店業者也積極想比照類似模式開放，評估後必須由業者代為取件且出租前後都要消毒才可開放外借。

至於侯友宜才說要做方向性的微解封說明，卻只公布1項指引，市府說明，前1天已經有公布公有的5館1園開放，希望給民間業者有模板可參考，方向就像之前侯友宜所說先從戶外再往室內接著才是餐飲，未來也會對通風良好的半戶外空間公布指引。

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