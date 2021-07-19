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北市動物園石虎3胞胎長大 2隻將受訓野放留1保育

中央社 / 台北19日電

北市動物園今年3月迎來石虎3胞胎，園方今天指出，3隻小石虎即將展開獨立生活，其中石虎大哥、小妹明天開始進行野放訓練，石虎二哥則留在園內繼續為域外保育繁殖努力。

台北市立動物園表示，園內3月2日出生的石虎3胞胎轉眼間已經4個多月大，石虎大哥、小妹明天起將由特有生物研究保育中心進行野放訓練，希望未來能補充野外族群，並進行後續追蹤研究；石虎二哥則留在園內作為年輕血源，繼續為域外保育繁殖努力。

動物園指出，為避免2隻石虎在運輸過程中感到壓迫，這幾天保育員在石虎欄舍內放置運輸籠，並在運輸籠裡面及四周擺放食物，透過這種減敏訓練讓石虎們熟悉運輸籠的存在；食物有活體老鼠、泥鰍、朱文錦等，比較符合未來石虎兄妹可能捕食的動物類別為主。

據保育員透過自動相機及移動式監視器等工具觀察，其中一隻石虎已經可以大膽地走進運輸籠覓食，另一隻比較謹慎地在門口查看。

動物園表示，明天上午8時左右，就會開始讓石虎大哥及小妹進到運輸籠，送到動物醫院進行首次健康檢查及施打疫苗，預計在明天上午11時與負責進行野放訓練的特生中心交接，邀請民眾一起到「Taipei Zoo 臺北市立動物園」臉書（Facebook）觀看直播，歡送並祝福牠們未來一切平安、順利長大。

動物園指出，野外石虎數量稀少且面臨嚴重的生存威脅，目前的野生動物救傷收容計畫卻陸續出現不適合野放、需要長期圈養且適合繁殖個體，因此與特生中心及屏東科技大學保育類野生動物收容中心合作，推動石虎保育繁殖計畫。

為了整合域內、外保育工作，動物園與特生中心、屏科大挑選出健康的石虎大哥及小妹進行野放訓練，這也是動物園首次將園內繁殖的石虎個體送至特生中心參與野放計畫。

石虎 動物園 野放

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