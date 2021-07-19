長輩疫情間無法社交 林口志工改用園藝、書畫陪伴

受到疫情影響，長輩們在3級警戒期間無法像往常到社交據點聊天，新北市林口幸福轉運讚志工隊提出創意點子，透過園藝栽培、書畫研習等方法，在遠距離無法見面下仍可陪伴長輩，並約好解封后要辦理成果展。

志工隊依照長輩個人喜好推出種植植栽及書畫學習兩種方案，也會安排具有農業與書畫專長的志工指導長輩，在里長幫忙下，提供長輩療癒盆栽與書畫用具。

麗園里長黃添福表示，2個多月的警戒，許多長輩宅在家中，藉由植物陪伴也可以降低長輩無聊感，等到疫情趨緩據點開放以後可以互相分享培育植物的心得。湖南里長黃清龍則認為，這次活動除鼓勵長輩在家透過植栽和書畫培養興趣外，也可讓志工關懷訪視時和長輩有更多聊天話題。

林口區長藍品畯指出，銀髮據點活動還尚未解封，近期有志工團隊的陪伴計畫，讓長輩社會互動不至於受到太多影響。