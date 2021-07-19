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網媒民調北市8選區立委 林昶佐問政、整體評價居末位

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐線上直播。圖／取自直播
無黨籍立委林昶佐線上直播。圖／取自直播

網路媒體ETtoday針對台北市長柯文哲的施政滿意度與防疫表現滿意度進行民調，民調結果顯示，雖有約五成二的市民，對台北市的施政及防疫表現感到滿意，但同時也各有四成四的市民感到不滿意。

另外，這分民調也調查台北市八個選區的立委評價，台北市的八位立委中，無黨籍立委林昶佐在立委問政表現，整體評價不僅居於末位，在主場中正、萬華區中的評價分數更低於其他立委選區。

另外，三級警戒延長至7月26日，7月13日起開始實施「微解封措施」，包含開放餐廳內用、運動場館等。對於中央訂定的微解封措施，有59.0%台北市民不支持，36.7%台北市民支持。

至於北市長柯文哲延續全面禁止餐廳內用的管制，調查結果顯示，有84.2%台北市民對此表示支持。在新冠疫苗問題方面，民間採購BNT疫苗成功，由於目前研究顯示僅有BNT疫苗可供12到18歲年齡層施打，調查結果顯示有76.4%台北市民贊成將BNT疫苗先保留給青少年施打。

本次民調由ETtoday新聞雲民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年7月13日至16日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以北市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,214份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.81%。

北市 民調 新冠疫苗

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