「至少別餓肚子」 萬華紅茶餐坊店日備50份愛心餐
台北市萬華區青年公園旁一間餐飲店「流金歲月」，在地經營近30年，近日見社會上各行各業深受疫情影響，昨上網發文表示，將每天準備50份愛心餐，幫助有需要的民眾度過難關，無私善舉引起網友點讚、轉貼支持。
「流金歲月」昨晚在臉書上貼文表示，疫情造成很多人失業、放無薪假、沒有收入，為感恩鄉里、回饋社會，每天將準備50份愛心餐，「有困難的人可以直接過來，跟店員說要領取A餐即可」，希望透過微薄之力，幫助有需要的朋友度過難關。
個人品牌行銷講師吳叡一說，「流金歲月」是她父母吳金郎、陳麗娟所經營，最初是在青年公園旁開泡沫紅茶店，當時風靡一時，青年公園旁一條街就有21家泡沫紅茶店，他們創業初期沒有錢，常常是麵包配著開水度日。
一切從零開始，經過努力才慢慢發展到全盛時期共開了5家店，後來泡沫紅茶店沒落，僅剩「流金歲月」，但已經營多年，有深厚感情，咬牙苦撐也要留下來。
吳叡一說，父母曾告訴她「在自己有能力時，要多幫助需要幫助的人，每個人生活都不容易」，雖從五月份疫情爆發後，自家餐廳停業、沒有收入，但她們還是號召朋友來做愛心餐，「希望有困難的人至少不要餓肚子」。
其實吳金郎夫婦前兩年也結合鄰里舉辦過2次寒冬送暖活動，通知社區弱勢到場領取民生物資，此次「愛心餐」善舉再度引起網友支持，紛紛響應、轉貼文章，要讓更多需要的人得到幫助。
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