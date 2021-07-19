快訊

直播／第三輪疫苗登記到中午 下波開放名單陳時中說明

疫情警戒降級有望？陳時中：已接近降為二級的標準

「至少別餓肚子」 萬華紅茶餐坊店日備50份愛心餐

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
「流金歲月」昨晚在臉書上貼文表示，為感恩鄉里、回饋社會，每天將準備50份愛心餐。圖／取自吳叡一臉書
「流金歲月」昨晚在臉書上貼文表示，為感恩鄉里、回饋社會，每天將準備50份愛心餐。圖／取自吳叡一臉書

台北市萬華區青年公園旁一間餐飲店「流金歲月」，在地經營近30年，近日見社會上各行各業深受疫情影響，昨上網發文表示，將每天準備50份愛心餐，幫助有需要的民眾度過難關，無私善舉引起網友點讚、轉貼支持。

「流金歲月」昨晚在臉書上貼文表示，疫情造成很多人失業、放無薪假、沒有收入，為感恩鄉里、回饋社會，每天將準備50份愛心餐，「有困難的人可以直接過來，跟店員說要領取A餐即可」，希望透過微薄之力，幫助有需要的朋友度過難關。

個人品牌行銷講師吳叡一說，「流金歲月」是她父母吳金郎、陳麗娟所經營，最初是在青年公園旁開泡沫紅茶店，當時風靡一時，青年公園旁一條街就有21家泡沫紅茶店，他們創業初期沒有錢，常常是麵包配著開水度日。

一切從零開始，經過努力才慢慢發展到全盛時期共開了5家店，後來泡沫紅茶店沒落，僅剩「流金歲月」，但已經營多年，有深厚感情，咬牙苦撐也要留下來。

吳叡一說，父母曾告訴她「在自己有能力時，要多幫助需要幫助的人，每個人生活都不容易」，雖從五月份疫情爆發後，自家餐廳停業、沒有收入，但她們還是號召朋友來做愛心餐，「希望有困難的人至少不要餓肚子」。

其實吳金郎夫婦前兩年也結合鄰里舉辦過2次寒冬送暖活動，通知社區弱勢到場領取民生物資，此次「愛心餐」善舉再度引起網友支持，紛紛響應、轉貼文章，要讓更多需要的人得到幫助。

「流金歲月」昨晚在臉書上貼文表示，為感恩鄉里、回饋社會，每天將準備50份愛心餐。圖／取自吳叡一臉書
「流金歲月」昨晚在臉書上貼文表示，為感恩鄉里、回饋社會，每天將準備50份愛心餐。圖／取自吳叡一臉書
吳金郎夫婦前兩年也結合鄰里舉辦過2次寒冬送暖活動。圖／吳叡一提供
吳金郎夫婦前兩年也結合鄰里舉辦過2次寒冬送暖活動。圖／吳叡一提供
吳金郎夫婦前兩年也結合鄰里舉辦過2次寒冬送暖活動。圖／吳叡一提供
吳金郎夫婦前兩年也結合鄰里舉辦過2次寒冬送暖活動。圖／吳叡一提供
吳金郎夫婦前兩年也結合鄰里舉辦過2次寒冬送暖活動。圖／吳叡一提供
吳金郎夫婦前兩年也結合鄰里舉辦過2次寒冬送暖活動。圖／吳叡一提供

愛心 疫情 青年

延伸閱讀

台北客運行經萬華 左後輪起火險釀火燒車

四千多份連署書送中選會 鍾小平： 罷免萬華叛徒

林昶佐再戰北市疫苗分配 遭酸「對萬華生活圈不清楚」

【心情點滴】波黑斯／檸檬與紅茶

相關新聞

新莊三和路要重蓋 將擴成30米雙向4線道

新北市新泰塭仔圳重劃案第一區日前開工，市府決定先處理基本工程，今日上午啟動新莊三和路30米道路施作案，預計下周一前能先拆...

石虎大哥、小妹參與野放訓練 二哥獨留北市動物園保育

今年3月2日在台北市立動物園出生的石虎三胞胎，現在已經4個多月大，即將離開媽媽身邊，園方安排三胞胎中的石虎大哥及石虎小妹...

北市循台積電模式買疫苗？ 黃珊珊：大家不用想太多

受到新冠肺炎影響，三級警戒延至7月26日，全台學生也全面停課，考量國中小如何在9月做好開學準備，台北市長柯文哲接受電視節...

「至少別餓肚子」 萬華紅茶餐坊店日備50份愛心餐

台北市萬華區青年公園旁一間餐飲店「流金歲月」，在地經營近30年，近日見社會上各行各業深受疫情影響，昨上網發文表示，將每天...

貴子坑溪改善水質不惡臭 新北議員：就差完善下水道

新北貴子坑溪水質長期烏黑惡臭，市府宣布已經在5月完成第一階段子母溝工程，流速及惡臭已經獲得改善，未來更要將整體水域納入新...

影／感謝支援北市篩檢 柯文哲到台北榮總致感謝狀

疫情爆發後，台北榮總大力支援環南市場等多處的篩檢工作，台北市長柯文哲上午到台北榮總致感謝狀，他表示北農的篩檢量規模實在太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。