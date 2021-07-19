「至少別餓肚子」 萬華紅茶餐坊店日備50份愛心餐

台北市萬華區青年公園旁一間餐飲店「流金歲月」，在地經營近30年，近日見社會上各行各業深受疫情影響，昨上網發文表示，將每天準備50份愛心餐，幫助有需要的民眾度過難關，無私善舉引起網友點讚、轉貼支持。

「流金歲月」昨晚在臉書上貼文表示，疫情造成很多人失業、放無薪假、沒有收入，為感恩鄉里、回饋社會，每天將準備50份愛心餐，「有困難的人可以直接過來，跟店員說要領取A餐即可」，希望透過微薄之力，幫助有需要的朋友度過難關。

個人品牌行銷講師吳叡一說，「流金歲月」是她父母吳金郎、陳麗娟所經營，最初是在青年公園旁開泡沫紅茶店，當時風靡一時，青年公園旁一條街就有21家泡沫紅茶店，他們創業初期沒有錢，常常是麵包配著開水度日。

一切從零開始，經過努力才慢慢發展到全盛時期共開了5家店，後來泡沫紅茶店沒落，僅剩「流金歲月」，但已經營多年，有深厚感情，咬牙苦撐也要留下來。

吳叡一說，父母曾告訴她「在自己有能力時，要多幫助需要幫助的人，每個人生活都不容易」，雖從五月份疫情爆發後，自家餐廳停業、沒有收入，但她們還是號召朋友來做愛心餐，「希望有困難的人至少不要餓肚子」。