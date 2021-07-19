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新莊三和路要重蓋 將擴成30米雙向4線道

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市政府今日啟動拆除工廠作業，預計新闢一條30米的三和路，串聯起新北大道至中環路的交通。圖／新北市地政局提供
新北市政府今日啟動拆除工廠作業，預計新闢一條30米的三和路，串聯起新北大道至中環路的交通。圖／新北市地政局提供

新北市新泰塭仔圳重劃案第一區日前開工，市府決定先處理基本工程，今日上午啟動新莊三和路30米道路施作案，預計下周一前能先拆除7棟鐵皮屋，開始闢建道路，這條全新的三和路未來將取代舊有三和路，能一路從新北大道延伸至中環路，規畫設計雙向4線道，預計2023年完工。

新泰塭仔圳原有的三和路狹小又彎曲，市府決定重新規畫，設計一條寬度30米，可串聯新北大道與中環路的橫向道路，待完成後再廢除舊有三和路，由於該段路幅長，全案將採分段施工。

三和路上有一名屋主擁有7棟房屋，他提早在4月就開始搬遷，7月便點交完畢，面積達3549平方公尺，市府決定先從此處下手，今日共出動4部大型機具進場，拆除原有建築物，讓工程團隊能先進行該段的道路工程，新北市副市長陳純敬也在今日前往視察工程情形。

新北市地政局解釋，未來這條全新的三和路完成後，可串聯新北大道與中環路，不過要新闢道路需要先拆屋，還要處理汙水及排水幹管等問題，得花一些時間，預計2023年底才能完工、通車。

地政局科長李先智指出，新泰塭仔圳案未來會新闢許多新道路，原本的舊有小道路可能就會封閉，但該案工程浩大，為了不影響民眾通車方便，他們會等路網都建立起來後才會封閉，以不影響地方交通為優先考量。

陳純敬也說，該區鄰近輔大醫院，車流量多，會要求市府同仁依照工期規畫完成施工進度，提供周邊行車、車流更好的交通環境。

地政局提到，由於該區9月底前都須清空，停車場也會移走，勢必影響到居民周邊停車需求，市府目前已緊急開通3個停車場，提供299個汽車停車格，未來也會每周與交通局開會、討論，只要民眾有需求，他們就會努力再增設。

地政局補充，塭仔圳重劃第一區自動搬遷期限為今年9月底、第二區為12月底，所有權人可選擇自行拆除建物或是屋內騰空點交，若超過期限，市府會派人強制拆除，且不會給予搬遷獎勵金。

新北市副市長陳純敬今日到場視察工程作業，要求團隊盡速完工，讓周邊居民有更方便的交通路網可以使用。圖／新北市地政局提供
新北市副市長陳純敬今日到場視察工程作業，要求團隊盡速完工，讓周邊居民有更方便的交通路網可以使用。圖／新北市地政局提供

停車場

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