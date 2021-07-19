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貴子坑溪改善水質不惡臭 新北議員：就差完善下水道

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
貴子坑溪施工前流速緩慢充斥惡臭。圖／新北市水利局提供
貴子坑溪施工前流速緩慢充斥惡臭。圖／新北市水利局提供

新北貴子坑溪水質長期烏黑惡臭，市府宣布已經在5月完成第一階段子母溝工程，流速及惡臭已經獲得改善，未來更要將整體水域納入新泰塭仔圳重劃區，打造親水景觀休閒帶。新北市議員賴秋媚表示，情況的確改善許多，不過經過仍隱約有臭味，關鍵還是要盡速完善正在進行的下水道系統建置，才能解決根本問題。

位於新北市新泰塭仔圳區內的貴子坑溪，長久以來水質烏黑、臭味難聞，給人髒亂的印象，市府在5月完成第一部曲，也就是民生路至中港水門間之下游河段相關整體改善工程，改善貴子坑溪沿線生活品質。

水利局指出，貴子坑溪自泰山流經五股工業區後，匯集中港大排排入大窠坑溪，長久以來因坡度平緩致流速緩慢、水流不順，又因周遭工廠及生活廢水排入，導致水質污染嚴重且易有惡臭產生。

水利局表示，新北積極向中央爭取前瞻基礎建設補助，第一期改善工程採束縮斷面提升流速方式，去年已完成民生路至新五路間河段子母溝工程，今年也接續辦理下游段改善工程，總計完成長達2.8公里的子母溝。

水利局說明，完工後已有效改善流速及惡臭，另外也在尾端中港大排設置抽水機及撈汙機，晴天時預抽降低上游水位，及增加96000m3防汛滯洪空間，降低中港東抽水站之負荷，使抽水站操作更臻節能最佳化，整體效能不僅改善惡臭、提高整體防洪及疏濬功能，更能有效預防極端強降雨不及啟動機組運作。

賴秋媚指出，工程完工後的確有改善，不過經過時仍隱約有臭味，因為目前周遭工廠仍會排放廢水，要等到9月28日後才會通通拆遷完成；另外一個關鍵則是污水下水道系統目前仍未完成，預計還要5年左右才能完工，因此目前污水及雨水無法分流，民眾的廢水也無法直送污水處理廠。

水利局強調，未來第二部曲將配合泰山地區實施中的污水下水道系統建置；第三部曲則是推動新、泰塭仔圳市地重劃，並將貴子坑溪沿線11處公園及1處園道及整體水域一併納入，總計佔地約26公頃，打造親水景觀休閒帶，建構民眾親水、遊憩的友善環境。

配合塭子圳貴子坑溪整體營造的願景圖。圖／新北市水利局提供
配合塭子圳貴子坑溪整體營造的願景圖。圖／新北市水利局提供
貴子坑溪子母溝工程完工改善環境。圖／新北市水利局提供
貴子坑溪子母溝工程完工改善環境。圖／新北市水利局提供
新設子母溝工程作業情形，完工後束縮水流增加流速。圖／新北市水利局提供
新設子母溝工程作業情形，完工後束縮水流增加流速。圖／新北市水利局提供
中港大排新設撈汙機、抽水機組。圖／新北市水利局提供
中港大排新設撈汙機、抽水機組。圖／新北市水利局提供

污水 水質

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