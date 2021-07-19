北市擬自購疫苗 新北籲中央買加強版防Delta病毒

台北市政府擬自購第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，新北市長侯友宜今天呼籲中央應購買加強版的第3劑疫苗，預防Delta變種病毒侵襲台灣。

侯友宜接受媒體提問，針對台北市擬自購疫苗一事表示，他早在3週前就呼籲中央及早部署，購買加強版的第3劑疫苗預防Delta變種病毒（最早在印度發現）侵襲，以保護國民健康，他此時再度呼籲中央及早購買第3劑疫苗。

媒體詢問，解封後新北市的社區篩檢站是否還會持續運作。對此，侯友宜指出，阻斷社區隱形傳播鏈是控制疫情的關鍵，社區篩檢站找到近9成以上的無症狀確診者，才能夠把疫情壓下來，所以，新北現階段不會撤除社區篩檢站，但會做好適度調整及部署。

針對行政院是否再推振興券一事，侯友宜表示，餐飲業在第3級警戒期間受到嚴重衝擊，不管是振興券或是其他方式，只要有助於受到傷害的行業及早回復生氣，讓經濟能夠再度往前走，他都樂見其成。