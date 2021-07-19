石虎大哥、小妹參與野放訓練 二哥獨留北市動物園保育

今年3月2日在台北市立動物園出生的石虎三胞胎，現在已經4個多月大，即將離開媽媽身邊，園方安排三胞胎中的石虎大哥及石虎小妹為參與野放的個體。動物園表示，明天兩隻石虎將前往特有生物研究保育中心進行野放訓練，再經訓練評估後進行野放，並在明早11點舉辦「歡送石虎大哥及小妹」FB直播，邀請民眾為兩隻小石虎送上祝福。

石虎三胞胎今年3月2日在臺北市立動物園出生，是動物園睽違28年後才迎來的新生石虎寶寶們。媽媽「平平」及爸爸「小魚」都是在林務局主導的野生動物救傷收容計畫框架下，經由與特有生物研究保育中心及屏東科技大學合作，推動石虎保育繁殖計畫而來到動物園的個體。

動物園表示，這次挑選健康的石虎大哥及石虎小妹參與野放訓練，希望能補充石虎的野外族群，並進行後續追蹤研究。這也是台北動物園首次將園內繁殖的石虎個體，送至特有生物研究保育中心參與野放計畫。而石虎二哥則會留在台北動物園內作為年輕血源，繼續為石虎的域外保育繁殖努力。

動物園表示，為了避免動物在保定、運輸過程感到壓迫，這幾天保育員在石虎欄舍內放置運輸籠，並在運輸籠裡面及四周擺放食物，透過這種減敏訓練讓石虎們熟悉運輸籠的存在。也因為兩隻小石虎是預計參與野放的個體，保育員都盡量不會太靠近，平時都以自動相機及移動式監視器等工具進行觀察。