北市循台積電模式買疫苗？ 黃珊珊：大家不用想太多

受到新冠肺炎影響，三級警戒延至7月26日，全台學生也全面停課，考量國中小如何在9月做好開學準備，台北市長柯文哲接受電視節目專訪時提出「線上線下混合班」方式。台北市副市長黃珊珊今表示，還要研議相關事項；針對自購疫苗問題，黃珊珊說，目前正在編概算，但是否要循台積電模式，黃珊珊僅說，「大家不用想太多，就是政策討論過程」。

柯文哲接受電視節目「台灣啟示錄」專訪時，針對國中小9月開學問題指出，暑假已過了一半，目前北市計畫採「線上線下混合班」，若一班25人，可能讓5人到校上課、20人在家教學，到校的5人為在家沒人照顧者，少數人到校也較不易感染。

黃珊珊今回應，線上線下混合班方式目前還在討論，很多事情都是先討論，怎麼執行要看後續疫情狀況，屆時若疫情沒問題，就沒有這個需求，若疫情仍嚴峻，學習不能中斷，就要做好準備。

針對外界關注北市舉債購買疫苗一事，黃珊珊說明，目前自購疫苗的預算還在編概算的階段，全球國際都在討論明年變種病毒有無第三劑需求，國內今年應該都有準備，但明年部分好像還沒看到，因為現在要編列明年預算，明年是否要做準備，要看多少錢都要先計算。

另外，明年還有一個很重要的事就是「振興」，不太可能在現有預算規模下，協助今年因疫情受損嚴重的產業全面恢復，因此目前在討論追加預算，下會期會跟議會爭取。

黃珊珊說，後半年除了防疫外，還有很多要爭取，目前提出舉債80億，其中40億紓困、40億買疫苗，是大概抓的數字，尚未研議詳情到底要多少億，一直在討論及要提出具提計畫協助產業復甦，現在都還在討論中。

指揮中心日前表示已展開第三劑購買談判，黃珊珊認為這是好事。至於北市買疫苗是否會循台積電模式？黃珊珊說，地方政府的立場就是，中央做了就不用擔心，若中央沒做，就必須為自己城市做一些討論，大家不用想太多，就是政策討論過程，每件事都要先做準備。