擬舉債自購疫苗 柯文哲：還有半年觀察期

北市府官員昨天透露舉債自購第3劑疫苗的規劃，市長柯文哲今天表示，打完前2劑才會有第3劑的問題，現在到正式核定預算還有半年的時間，可以觀察究竟需不需要第3劑疫苗。

媒體節目昨晚播出台北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議的畫面，柯文哲與台北市副市長黃珊珊在會中討論台北市是否要舉債新台幣80億元自購第3劑疫苗，北市府在節目播出後補充，其中40億元是紓困預算，買疫苗預算在另外40億元以內。

柯文哲今天上午赴台北榮民總醫院頒發感謝狀並接受媒體聯訪，對於舉債買疫苗表示，雖然先打完前2劑才會有第3劑的問題，但預算要先安排，現在到年底正式核定還有半年的時間，可以觀察台北市究竟需不需要準備第3劑疫苗。

媒體詢問，是否有管道自購疫苗？柯文哲說，能做疫苗冷鏈的公司沒幾家，都有在談、有在準備，不需要拿出來製造社會太多疑問，細節下午記者會再來說明。

台北市副市長黃珊珊表示，目前正在編概算，因為國際都在討論有無第3劑疫苗的需求，加上明年還要準備振興，80億元是大概抓的數字，還沒詳細討論。

黃珊珊說，地方政府必須為自己的城市做一些討論，大家不要想太多，就是政策討論過程，每個事情都要先做準備。

另一方面，對於環南批發市場是否要進行第4度大規模PCR核酸檢測，柯文哲說，台北市有7家醫院免費提供PCR篩檢，一天大約可以做2200人，另有需要的話就專案處理，疫情控制後，這樣就可以應付。

他說，當時北農等批發市場是因為規模太大，一次就要做一萬多人的PCR，北市府要動員榮總、亞東醫院、台北市立聯合醫院才有辦法解決，希望這種事情再也不要發生。

此外，對於台中家教男（案15386）在台北市是否有匡列接觸者，柯文哲說，因為案15386是在6月26日到29日到台北市活動，至今已超過14天，要發生問題早就發生了，所以足跡反而不是重點。