接在國小教職員後打疫苗 新北補習班近9千人造冊送審

隨著疫苗開放施打人員增加，新北市先是宣布明天起對國小教職員施打疫苗，今天再把近9千人補習班從業人員造冊送審教育部，核定過後就能開打疫苗。教育局表示，補習班從業人員分疫苗造冊兩階段，若新進人員請在21日前登錄，即可列入第2階段造冊。

新北市核准立案補習班超過2700家，學員人數破30萬，這次共對1927家、8712人造冊，造完會送審教育部，等中央核定名冊後配發疫苗即可開打。

教育局長張明文指出，補習班多為密閉空間，是學生課後長時間學習場域，這次造冊對象以尚未施打過疫苗人員，且會和學生有密切接觸如補習班負責人、班主任、教學人員與行政人員等。

教育局呼籲，未在這次造冊名單的補習班，請把握第2次造冊機會，時間還待與教育部確認，確認後將公告於新北補習教育專區社群及新北短期補習班管理及通報平台最新消息，請補習班盡快加入社群並關注。

另外，若補習班有新聘人員，教育局表示，要在21日前至新北市短期補習班通報平台登錄，審查通過就可列入第2階段造冊名單，同時鼓勵符合公費疫苗資格者可透過中央疫苗預約平台登記。