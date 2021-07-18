新北多項工程查核 獲工程會與全民督工考評雙冠王
新北獲得工程會查核考評「第一名」，及全民督工執行績效考核「優等」兩項殊榮，新北工務局表示，新北升格以來即導入許多創新查核業務，讓工程從設計到完工後都有完善的查核機制，全民督工通報也迅速處理，平均每案處理天數僅1.41天，民眾滿意度高達九成。
行政院公共工程委員會的施工查核小組考評日前出爐，新北獲得地方政府「第一名」；另外，新北在全民督工執行績效考核中，也獲得「優等」。工務局長詹榮鋒感謝工程會對新北市政府的肯定，強調市府團隊會持續用心務實地提升公共工程品質。
工務局表示，新北自改制升格後，就進行多項創新的工程查核業務，包含強化材料廠驗、「工程全生命週期」查核制度及品管系統等。採購處在109年度共計查核212件全市公共工程，持續把關與精進各項措施。
詹榮鋒指出，查核小組非常重視在地民眾意見，在全民督工通報機制下，接獲通報第一時間即派員處理，並回報民眾改善成果，也會在之後再確認是否達到改善要求，109年88件通報案中，案件平均處理天數僅1.41天，民眾滿意度高達九成，民眾對於參與公共工程也十分有感。
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