新北多項工程查核 獲工程會與全民督工考評雙冠王

新北獲得工程會查核考評「第一名」，及全民督工執行績效考核「優等」兩項殊榮，新北工務局表示，新北升格以來即導入許多創新查核業務，讓工程從設計到完工後都有完善的查核機制，全民督工通報也迅速處理，平均每案處理天數僅1.41天，民眾滿意度高達九成。

行政院公共工程委員會的施工查核小組考評日前出爐，新北獲得地方政府「第一名」；另外，新北在全民督工執行績效考核中，也獲得「優等」。工務局長詹榮鋒感謝工程會對新北市政府的肯定，強調市府團隊會持續用心務實地提升公共工程品質。

工務局表示，新北自改制升格後，就進行多項創新的工程查核業務，包含強化材料廠驗、「工程全生命週期」查核制度及品管系統等。採購處在109年度共計查核212件全市公共工程，持續把關與精進各項措施。