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新北多項工程查核 獲工程會與全民督工考評雙冠王

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
工務局長詹榮鋒（左）、採購處長林懿靜（右）手持獲獎獎盃與獎狀。圖／新北市工務局提供
工務局長詹榮鋒（左）、採購處長林懿靜（右）手持獲獎獎盃與獎狀。圖／新北市工務局提供

新北獲得工程會查核考評「第一名」，及全民督工執行績效考核「優等」兩項殊榮，新北工務局表示，新北升格以來即導入許多創新查核業務，讓工程從設計到完工後都有完善的查核機制，全民督工通報也迅速處理，平均每案處理天數僅1.41天，民眾滿意度高達九成。

行政院公共工程委員會的施工查核小組考評日前出爐，新北獲得地方政府「第一名」；另外，新北在全民督工執行績效考核中，也獲得「優等」。工務局長詹榮鋒感謝工程會對新北市政府的肯定，強調市府團隊會持續用心務實地提升公共工程品質。

工務局表示，新北自改制升格後，就進行多項創新的工程查核業務，包含強化材料廠驗、「工程全生命週期」查核制度及品管系統等。採購處在109年度共計查核212件全市公共工程，持續把關與精進各項措施。

詹榮鋒指出，查核小組非常重視在地民眾意見，在全民督工通報機制下，接獲通報第一時間即派員處理，並回報民眾改善成果，也會在之後再確認是否達到改善要求，109年88件通報案中，案件平均處理天數僅1.41天，民眾滿意度高達九成，民眾對於參與公共工程也十分有感。

行政院公共工程委員會的施工查核小組考評及全民督工獎項的獎盃與獎狀。圖／新北市工務局提供
行政院公共工程委員會的施工查核小組考評及全民督工獎項的獎盃與獎狀。圖／新北市工務局提供

行政院

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