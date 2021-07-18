疫情衝擊弱勢小吃攤 新北將推「愛串連待用餐計畫」
疫情衝擊全國民生經濟，新北社會局將推動「愛串連待用餐計畫」，運用青年力宣傳弱勢店家，店家獲得的捐助款項，可以再轉化為餐點供其他弱勢取用，打造「善的循環」，期望在微解封時代能幫助弱勢攤商渡過難關。
疫情衝擊民生經濟，尤其是餐飲及弱勢家庭，社會局發現，有從事烤地瓜、賣香腸、臭豆腐等小吃的弱勢家庭，因三級警戒而生意慘澹，需要大力扶持，將在微解封時代推動「愛串連待用餐計畫」。
社會局長張錦麗指出，現在三級警戒下很多店家都快撐不下去，在市長指示下推動「愛串連待用餐計畫」，將透過青年力宣導、募款及送餐，藉此讓店家獲得支持，支持的餐點再讓弱勢取用或送餐，形成「善的循環」。
張錦麗表示，據新北「幸福保衛站」數據，疫情爆發後取餐數隨之上揚，其中6月份取餐人數由原來百多人增加到4000多人、遽增40倍，新北其它待用餐的店家也發現取餐趨勢有增加，社會局會持續關心，也希望「愛串連待用餐計畫」能幫到一些弱勢攤商渡過難關，目前國際獅子會300B2區總監梁金生及獅友已率先響應，捐贈135萬支持計畫，希望能「疫起拋磚引玉」。
新北市長侯友宜表示，防疫基金已募得4億7058萬3612元，都依照捐贈者意願，將每一筆愛心用在慰助染疫市民、協助受疫情影響的弱勢、支持防疫人員及支援防疫工作等四大用途，市府11個局處共執行42個計畫，已使用3億1464萬5402元，執行率71%，仍持續執行中。
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