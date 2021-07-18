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新北查獲2起漁港走私案 侯友宜強調防疫比照入境普篩

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜強調漁港走私案除要從重量刑外，相關人員都要比照機場入境普篩，避免成為防疫破口。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜強調漁港走私案除要從重量刑外，相關人員都要比照機場入境普篩，避免成為防疫破口。圖／新北新聞局提供

新北市近期查獲2起漁港走私案，市長侯友宜認為，走私案一定會接觸其他國家，有接觸就有染疫風險，強調比照機場入境普篩模式，否則只要沒辦法把海岸線漏洞補起來，就非常容易造成破口。

侯友宜表示，這段時間大家重視阻絕於境外，但境外不只有機場，台灣沿海線長，各個有可能走私的地方都要嚴格查察。侯友宜針對12日查獲深澳漁港走私案回應，6名相關船員PCR皆陰性。

侯友宜說，走私案比照機場入境普篩，船員不能擅自下船，要由市府防疫專車送到醫院篩檢，PCR陰性仍要在防疫旅館居家隔離，10到12天要做快篩，解除隔離前要再做1次PCR，接著自主健康管理7天，漁船、漁港也要全面消毒，防疫不能有漏洞。

由於Delta變異株來勢洶洶，侯友宜指出，當國人全面防疫時，更不能用違反行為造成染疫可能，這期間檢調會以視訊方式問訊，他建請檢方遇到相關案例都要從重量刑，嚴格打擊犯罪。

侯友宜 走私

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