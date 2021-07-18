新北藝文場館微解封 室內開放採預約制

新北市微解封措施再放寬，19日起開放在新莊棒球場閉門比賽，24日起開放「五館一園」室內空間！新北市教育局長張明文宣布，19日起開放在新莊棒球場比賽，一律採閉門比賽；新北市文化局長龔雅雯亦宣布，24日起開放鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館等6個藝文場館的室內空間。

開放新莊棒球場

關於體育場館開放部分，張明文宣布，19日起開放在新莊棒球場比賽，一律採閉門比賽，所有隊職員必須定期快篩，一律團進團出，且球場工作人員需做好健康監測，確保安全比賽。

另外，因應10月全國運動會選手選拔培訓，開放選手訓練及培訓專案申請，場館人數控管在25%以下，需事先呈報防疫專案計畫，審核通過後可執行，而選手、教練都須定期快篩、全程佩戴口罩。

藝文場館微解封

關於藝文場館開放部分，龔雅雯宣布，24日起五館一園將開放室內空間，但入場都採預約制，22日開始受理申請。五館一園包括鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、坪林茶業博物館及板橋林家花園。此外，圖書館、藝文中心、藝文園區室內空間持續關閉，請市民多利用線上服務。

新北市長侯友宜表示，近期新北海巡單位查獲2件漁船走私，為避免船員接觸他國船員而感染新冠肺炎，該船全員由專責車輛安排篩檢，所幸PCR結果都是陰性，也都已送至專責防疫旅館隔離中。此外，除區公所指揮緊急清消漁船周遭區域，由漁業處責令船主清消船艙，並安排漁港全面清消。他也呼籲中央要把關海上違法行為，走私船員應比照入境普篩，才能阻絕病毒於境外。

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