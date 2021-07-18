快訊

49歲男打完莫德納後腦幹出血死亡 生前患有高血壓

新北今增7確診 侯友宜坦言：北車地下街感染案影響大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北藝文場館微解封 室內開放採預約制

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
新北市文化局長龔雅雯宣布，24日起開放鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館等6個藝文場館的室內空間。(直播截圖)
新北市文化局長龔雅雯宣布，24日起開放鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館等6個藝文場館的室內空間。(直播截圖)

新北微解封措施再放寬，19日起開放在新莊棒球場閉門比賽，24日起開放「五館一園」室內空間！新北市教育局長張明文宣布，19日起開放在新莊棒球場比賽，一律採閉門比賽；新北市文化局長龔雅雯亦宣布，24日起開放鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館等6個藝文場館的室內空間。

開放新莊棒球場

關於體育場館開放部分，張明文宣布，19日起開放在新莊棒球場比賽，一律採閉門比賽，所有隊職員必須定期快篩，一律團進團出，且球場工作人員需做好健康監測，確保安全比賽。

另外，因應10月全國運動會選手選拔培訓，開放選手訓練及培訓專案申請，場館人數控管在25%以下，需事先呈報防疫專案計畫，審核通過後可執行，而選手、教練都須定期快篩、全程佩戴口罩。

藝文場館微解封

關於藝文場館開放部分，龔雅雯宣布，24日起五館一園將開放室內空間，但入場都採預約制，22日開始受理申請。五館一園包括鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、坪林茶業博物館及板橋林家花園。此外，圖書館、藝文中心、藝文園區室內空間持續關閉，請市民多利用線上服務。

新北市長侯友宜表示，近期新北海巡單位查獲2件漁船走私，為避免船員接觸他國船員而感染新冠肺炎，該船全員由專責車輛安排篩檢，所幸PCR結果都是陰性，也都已送至專責防疫旅館隔離中。此外，除區公所指揮緊急清消漁船周遭區域，由漁業處責令船主清消船艙，並安排漁港全面清消。他也呼籲中央要把關海上違法行為，走私船員應比照入境普篩，才能阻絕病毒於境外。

【更多精采內容，詳見

微解封 新北

延伸閱讀

新北食農樂活巧營造3國小特優 學生以在地農業打造品牌

漏掉幼教人員18名 新北下令15日補打疫苗

模仿蔡倫造紙 十分國小生回收天燈垃圾做成卡片送長者

三級警戒延長 新北持續關閉學校操場、國民運動中心

相關新聞

新北藝文場館微解封 室內開放採預約制

新北市微解封措施再放寬，19日起開放在新莊棒球場閉門比賽，24日起開放「五館一園」室內空間！新北市教育局長張明文宣布，19日起開放在新莊棒球場比賽，一律採閉門比賽；新北市文化局長龔雅雯亦宣布，24日起開放鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館等6個藝文場館的室內空間。

新北漁船走私遭逮 侯友宜憂恐成防疫破口

新北市共有28處漁港，其中17個漁港雇有1519名外籍漁民、432艘漁船，多以印尼、菲律賓、越南籍為主。市長侯友宜表示，...

微解封遊客人車湧入 陽明山公園不到10點已達容留數

全國三級警戒13日起微解封，今天是微解封的第一個周日，不少民眾趁著假日天氣好前往陽明山國家公園遊憩，陽管處表示，截至今早...

防破口 北市議員籲旅宿進場先快篩

中台灣日前出現「年輕人特殊社交圈」染疫風暴擴大，尤其年輕族群經過多重管道，「跨縣市」散播疫情，台北市議員郭昭巖建議，因為...

北市居家隔離者 將送防疫旅館

新北市昨天新增5例確診，侯友宜表示，全台總計有8例，扣掉居家隔離真正只新增4例，很開心看到這樣結果，但他也提醒，為山九仞...

北市僅1例確診 柯文哲：不要太興奮最後一哩路最困難

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，針對中央公布北市今日新增本土案例1例，柯文哲表示，大家不要太興奮，行百里半九十，走到9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。