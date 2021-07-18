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防疫跟經濟拉鋸 侯友宜：預做解封整備期待好的結果

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜今天上午表示，明天公布防疫調整措施，讓業者和大眾事先準備。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜今天上午表示，明天公布防疫調整措施，讓業者和大眾事先準備。圖／新北市政府提供

不少民眾期待3級警戒到26日後「降級」，新北市長侯友宜今天上午表示，明天會先公布防疫調整措施，讓業者和大眾事先準備。26日如果是一個「好的結果」，大家就可以很快的按照指引，回到安全生活的新型態。

侯友宜說，國內整個疫情目前看起來，是往下趨緩過程。因為市民朋友配合，保持低度活動，才讓疫情可以控制。在疫情可以控制前提下，必須讓民眾在防疫跟經濟之間取得衡平性。到26日還有9天時間，市府會不斷的滾動式檢討，視狀況調整。

侯友宜說，樂見在這段時間各縣市個案都下降到將近地板值，只要大家努力把最後一哩路做好，就可以預做解封的整備，但相關規定還是要按照疾管署參酌各縣市疫情狀況做原則性判斷。

侯指出，現在新北市最重要的是把疫情守好，並跟其他各縣市採取區域聯防，大家都把疫情控制好，才有條件討論26日能不能朝降級解封的方式往前走。

侯友宜說，明天會向市民報告調整方向，只要26日前疫情仍被控制在地板值，中央統籌全台灣疫情確實受到控制，業者可事先準備，一旦26日是好的結果，大家就可以按照指引，迅速回到安全生活新型態。

疫情 侯友宜

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