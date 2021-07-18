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新北漁船走私遭逮 侯友宜憂恐成防疫破口

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市近期抓到漁船走私案，侯友宜擔心走私恐成防疫破口，今早帶領市府團隊至萬里區野柳漁港視察防疫情形。圖／新北市新聞局提供
新北市近期抓到漁船走私案，侯友宜擔心走私恐成防疫破口，今早帶領市府團隊至萬里區野柳漁港視察防疫情形。圖／新北市新聞局提供

新北市共有28處漁港，其中17個漁港雇有1519名外籍漁民、432艘漁船，多以印尼、菲律賓、越南籍為主。市長侯友宜表示，他們近期發現有漁船趁防疫期間走私，這若沒有好好管控，恐會成為國門防疫漏洞，所以新北海巡查緝走私漁船後，將用最嚴格的方式要求船員普篩、做2次PCR、快篩1次，並自我管理7天，面對防疫絕不能有半點閃失。

新北市幅員遼闊，海港眾多，市府去年4月便公佈「新北市因應COVID-19病毒流行期間外籍漁民防疫指引」，要求全船船員配戴口罩、分批用餐、工作分流，且勿出港區、外出報備，並要求船主加強管理，違規即開罰。

侯友宜今早也至萬里區野柳漁港漁視察工防疫情形，他說，這段期間有很多漁船到海外做打撈作業，漁工管理相當重要，尤其他們都在船上一起工作、吃飯，若有人染疫，恐會造成傳染，為了讓他們落實防疫規定，政府特別作了多國語言，並以簡訊方式傳送給大家，提醒漁民一定要分流工作、飲食，絕不能出現共食情形。

侯友宜表示，市府近期還發現了漁船走私情形，他很擔心這會成為國門的漏洞，因為政府在機場的出、入境都有採取普篩等嚴格管控，而走私漁船比較難管控，且這些船員通常都會與其他國家的人有所接觸，相對是群高風險的民眾。

侯友宜說，台灣這樣沿海線非常長的海島型國家，不能只注意機場，沿海管理也很重要，他們只要查到走私案，便會要求船員做PCR檢測，並進行14天旅館居隔，解隔後還要再做一次PCR，再自我管理7天，中央、地方要一起守護海防線，絕不能讓走私案成為防疫破口。

除了走私案，釣客群聚也是一大問題，新北去年4月至今已抓了17件違規案，他要向釣客們呼籲，新北市有些地方是限制釣魚的，也不准群聚，市府會定期派人到漁港查察，若釣客希望到漁港來，一定要遵守市府規定，不要貿然在違規地方垂釣，希望民眾在防疫期間配合落實相關規定，防堵疫情。

新北市農業局補充，新北日前曾有台籍船長確診，漁業處與衛生局、海巡單位立刻合作至船上清消，並要求8名外籍漁民下船PCR並篩檢，進行14天一人一室隔離，7天自我管理，所幸皆為陰性；近期抓到的走私船中，所有船員也都被專責車輛帶去篩檢，PCR也都為陰性，目前都已送至專責防疫旅館隔離中。

走私 侯友宜

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