北市僅1例確診 柯文哲：不要太興奮最後一哩路最困難

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，針對中央公布北市今日新增本土案例1例，柯文哲表示，大家不要太興奮，行百里半九十，走到90公里才算一半，最後一哩路才最困難，一放鬆就會反撲，還要繼續努力。

柯文哲也提出台北市四大防疫戰略，一，盡快接種疫苗，目前台北市疫苗接種覆蓋率已達到27.8%，按照目前已經規畫的數字，到7月22日台北市的疫苗覆蓋率將達到34%。

二、社區大量篩檢，成立社區篩檢站、醫院免費PCR篩檢、專案篩檢，大量發現不明感染源、找出無症狀感染者。任何地方出現熱區，北市府就會前往篩檢及精準疫調。

另外，三是科學精準疫調：從傳統疫調精進，確診者的親密接觸者之外，擴大匡列對象，找到潛藏的感染者，隔離期間先做PCR。不像傳統是解隔前再做PCR，一旦接觸者的接觸者確診，就可以再往前找出更多接觸者。第四，為阻斷家戶感染，確診者之接觸者盡量送「加強型防疫旅館」隔離，確實阻斷感染源。

柯文哲表示，真正清零的定義必須要連續2個週期，也就是連續28天都要「+0」，因此大家不用高興地太早。他說，鄰國的東京、首爾、新加坡都發生過一放鬆管制，個案數又飆升的情況。柯文哲也說，自己不贊成為了防疫，就把經濟全部抹煞。北市府原則是，小心謹慎、逐步開放，但是餐飲還是放最後。