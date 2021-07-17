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下周颱風生成機率高 石門水庫完成分層取水等多項整備

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫分層取水工三層取水口利用今年枯水期低水位，全部完工，同時完成防汛整備。圖／北區水資源局提供
石門水庫分層取水工三層取水口利用今年枯水期低水位，全部完工，同時完成防汛整備。圖／北區水資源局提供

中央氣象局預報今年第6號颱風「烟花」最快今天形成，雖然還位在台灣東方距離約1350公里海面，海面，而且是熱帶低氣壓，未來1、2天有機會發展成輕度颱風，下周二接近台灣北部海面。

水利署北區水資源局表示，夏季颱風發生機率逐漸增加，已再次就水庫各項防汛工作完成整備，確保各水庫供水穩定及設施安全。

北水局表示，今年旱象因6月降雨獲得紓解，抗旱期間利用水庫水位下降時機加強清淤，今年清淤量已達約270萬立方公尺，進度超前，有助於增加庫容及防洪運轉安全。北水局還依序完成各項機電設備的整備檢查，與應變演練、測試，人員及水庫設施都維持在正常狀態待命應變。

北水局指出，過去受限於水庫水位下降，無法低到讓工程人員完成分層取水工下層取水口最後的工程，也利用今年枯水期水位處於歷史低點時，在6月8日趕辦完成，另外趁水庫水位回升，於6月11日至23日進行通水測試，結果顯示系統功能正常，此對日後汛期石門水庫濁度應變操作，更具彈性與安全。

目前因應颱風短期可能生成，北水局除採蓄升水庫水位保持高水位操作，確保供水無虞，更將持續維持各水庫設施功能正常，維護汛期營運安全。

石門水庫清淤量已達270萬立方公尺，進度超前。圖／北區水資源局提供
石門水庫清淤量已達270萬立方公尺，進度超前。圖／北區水資源局提供

石門水庫 颱風

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