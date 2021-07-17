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北市府：北捷及公車司機站務員21日接種疫苗完畢

中央社 / 台北17日電

台北市副市長蔡炳坤今天說，因中央提供疫苗已到位，規劃針對台北捷運及公車的司機、站務員等，約8000餘人將在19日至21日接種疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，台北市政府下午召開防疫因應記者會，市長柯文哲、副市長黃珊珊及蔡炳坤出席。

台北捷運公司日前表示，函請北市府轉報中央，建議將站務、行車、維修、清潔及保全人員等第一線工作人員，納入疫苗優先施打對象。

蔡炳坤今天在記者會說，上週針對台北捷運及公車司機、站務人員等，共4000餘人規劃接種疫苗，因中央提供疫苗已到，經統計有8000餘人將可在19至21日接種疫苗，北捷及公車司機及站務員等，將可全部接種疫苗完畢。

蔡炳坤也提到中小學教職員接種疫苗狀況時說，目前已先協助特殊教育學校教職員接種疫苗，經統計，中小學教職員約3萬餘名，規劃花博爭豔館作接種疫苗地點，後續會跟教育部協調，若疫苗近期到位，就安排施打，確保所有學校教師開學前都接種過疫苗。

媒體提問，北市府針對台北地下街感染狀況，規劃讓工作人員接種疫苗，這是否影響施打疫苗排序。

對此，蔡炳坤說，接種疫苗有2項指標，依據年齡層及風險評估，像北農等市場、台北地下街案例，經評估後，認為風險等級高，才規劃全面接種疫苗，因此不會影響既有施打疫苗排序，若所需要疫苗數量較多，也會跟中央調派。

疫苗 北捷

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