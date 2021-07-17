提升疫苗接種效益 新北板橋2處接種站分流集中施打

新北市府今天說，接種人數不足，不需發揮全部量能，板橋區中山國中19日起，板橋慈濟靜思堂20日起，機動調節不設站，民眾分流集中施打，可節省250醫護人力獲喘息並提升效益。

新北市府衛生局今天表示，16日起全面採用中央系統預約施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病），於16日至17日，及7月19日至21日共5天施打疫苗。統計16日新北共4萬人施打，但每天可接種5.8萬人，量能未充分發揮效益。

衛生局說，為全力衝刺提高國民整體保護力，新北規劃30處中大型社區接種站、29區衛生所、36家醫院及262家診所，共357處接種點。以16日為例，還有1.8萬人的接種量能沒有利用，相當可惜。

衛生局官員告訴中央社記者，中央疫苗預約平台系統實施前會議，全國各縣市都曾提出疑問，若實際預約人數過少，設站施打醫療人力恐不符效益問題。當時，中央疫情指揮中心授權地方，可視實際預約數及醫療人力調整集中施打。

衛生局統計，這波共23萬3662人上網登記意願，但因可跨區點選施打接種地點，實際登記預約人數19萬4883人，總預約率83%。16日預約4萬1206人，實際接種的有4萬875人，接種率99%。

衛生局說，因調節醫護人力，板橋區原規劃在中山國中的社區接種站，因民眾實際預約接種人數不足，公告19日至21日3天並不設站。

蕭中正醫院也透過社群網站與手機簡訊公告，請原先要在中山國中施打的市民，可以轉往設在板橋南雅南路一段的蕭中正醫院施打疫苗。

衛生局說，新北市板橋慈濟靜思堂接種站，7月20日、21日兩天，因實際預約人數過少，因此調整不設站施打，原預約民眾都逐一通知，溝通安排合宜的時間或地點接種。

衛生局統計，該2處接種站調整集中施打，可節省250名人力。原規劃的板橋江翠大型接種站，則仍維持社區篩檢站功能。依施打量統計，診所及衛生所達成預約率9成以上，社區接種站及醫院，大約只發揮7成5的量能，顯示接種的方便性是民眾考量之一。

市長侯友宜今天前往三峽區北大國小疫苗接種站訪視，瞭解接種動線與秩序，謝謝里長透過廣播系統，呼籲長者踴躍出來施打。他下午在應變會議直播說明會，再次拜託市民，及早施打、及早提高保護率。

衛生局在直播後公布，17日接獲2起通報接種疫苗後死亡個案，是蘆洲區81歲男性，新莊區52歲女性。目前新北市通報累積統計共91例（AZ：83例、Moderna：8例）， 都通報由中央審議判定死亡原因是否與疫苗有關。